Капітальні вкладення "Нафтогазу" у 2024 році досягли близько 62 млрд грн

У поточному році капітальні вкладення Групи "Нафтогаз" досягли показника у близько 62 млрд грн. Водночас очікується, що у 2025 році вони зростатимуть.

Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає "Укрінформ".

"Близько 62 млрд грн - це CAPEX (капітальні вкладення - ред.) Групи "Нафтогаз" на 2024 рік. Наступного року ця сума буде збільшуватися. Тому сьогодні ми запрошуємо постачальників долучитися до участі у розвитку українського виробництва наступного року", - сказав Чернишов.

За його словами, понад дві третини товарів, які постачають "Нафтогазу" вітчизняні компанії, вироблені в Україні. Разом з тим Чернишов зауважив, що у бізнесі є унікальні позиції, які неможливо забезпечити в Україні.

"Але ми робимо все можливе, щоб зорієнтувати українських виробників збільшувати свої можливості", - сказав очільник "Нафтогазу".

Які зміни відбулись з 2022 року

Також Чернишов зауважив, що з початком повномасштабної війни змінилися ланцюги постачання товарів. Зокрема, закрився повітряний простір України, що змінило можливості авіадоставки. Як наслідок, ускладнилась логістика, збільшились строки постачання - і це вплинуло на вартість доставки.

У 2023 році став небезпечним маршрут через Суецький канал і прохід суден заблокувався. У листопаді 2023 року - квітні 2024 року блокувався прохід через польський кордон. Внаслідок цього нафтогазовій галузі бракувало метанолу.

"Але з допомогою українських постачальників "Нафтогаз" забезпечив себе всіма критичними товарами", - наголосив Чернишов.

За словами очільника групи, очікується що цьогоріч АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта", які займають 80% у структурі видобутку українського газу, видобудуть близько 15 млрд "блакитного палива". Крім того, планується видобути 2 млн тонн нафти газового конденсату.

У зберіганні газу Група "Нафтогаз" є монополістом, а ТОВ "Газорозподільні мережі України" займають 92% у сфері розподілу газу.

Нагадаємо, компанії Групи “Нафтогаз” у січні - вересні 2024 року видобули понад 11 млрд кубометрів газу, що на 0,7 млрд кубометрів більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Додамо, що "Нафтогаз України" планує забезпечити проходження зими за рахунок власних ресурсів. Крім того, компанія має резерв газу, придбаного за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).