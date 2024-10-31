Скільки газу планує витратити "Нафтогаз" для опалення взимку

Україна активно розпочинає опалювальний сезон у містах, і цього року "Група Нафтогаз" накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025.

Про це повідомив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За його словами, протягом минулого опалювального сезону 2023/2024 Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ, і цього року очікується такий же рівень споживання.

Попри обстріли газовидобувних об’єктів та масовані атаки на підземні сховища навесні-влітку 2023 року, компанії групи, зокрема "Укргазвидобування" та "Укрнафта", досягли збільшення видобутку на понад 7% порівняно з минулим роком. Крім того, вдалося відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі.

Підтримку надали й приватні газовидобувні компанії, з якими "Нафтогаз" продовжує співпрацювати на внутрішньому ринку через Українську енергетичну біржу.

Повідомляється, що "Нафтогаз" забезпечив підключення опалення завдяки активній співпраці з громадами, оперативно реагуючи на потреби підприємств теплокомуненерго. Наразі всі ТКЕ, що подали заявки, уклали угоди з Газопостачальною компанією "Нафтогаз Трейдинг" на постачання газу.

Крім того, "Нафтогаз" продовжує постачання газу на умовах ПСО, що гарантує стабільні ціни для підприємств ТКЕ, виробників електроенергії та населення до кінця квітня 2025 року.

Додамо, за даними МВФ, Україна планує імпортувати додаткові 2-3 мільярди кубометрів газу для внутрішнього споживання під час опалювального сезону 2024/25 року.

Окрім цього, частина імпортованого газу може зберігатися на території України нерезидентами для подальшого використання країнами ЄС. "Нафтогаз" вже отримав підтримку від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також від двосторонніх донорів для фінансування закупівлі цього газу.

Нагадаємо, станом на 29 жовтня в областях вже включено в роботу понад 58% котелень від загальної кількості по країні. Подача тепла здійснюється майже до 30% житлових будинків, а також 60% соціально-важливих об'єктів (закладів охорони здоров’я, дошкільної та шкільної освіти).