У МВФ підрахували, скільки газу Україна планує імпортувати в опалювальний сезон

Україна планує імпортувати додаткові 2-3 мільярди кубометрів газу для внутрішнього споживання під час опалювального сезону 2024/25 року.

Про це йдеться у меморандумі МВФ.

Обмежене внутрішнє споживання та зростання внутрішнього видобутку протягом минулого сезону дозволило зменшити потребу в імпорті, однак, для забезпечення стабільної енергетичної ситуації в наступному сезоні планується закупівля додаткових обсягів.

Окрім цього, частина імпортованого газу може зберігатися на території України нерезидентами для подальшого використання країнами ЄС. "Нафтогаз" вже отримав підтримку від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також від двосторонніх донорів для фінансування закупівлі цього газу.

У разі виникнення дефіциту ліквідності, Україна проведе оцінку компенсації ПСО (покладання спеціальних обов'язків) у 2025 році на основі фактичних витрат "Нафтогазу", що будуть перевірені Держаудитслужбою та іншими органами. Остаточні розрахунки щодо цього мають бути завершені до кінця серпня 2025 року.

Також очікується, що потенційний тиск на державні фінанси, пов'язаний із витратами на імпорт газу та компенсації ПСО, буде враховано шляхом коригування цільових показників фіскального балансу.

Україна розпочинає опалювальний сезон

Станом на 17 жовтня у Києві до тепла під'єднали 566 будівель соціальної сфери. Серед них — 172 школи, 216 дитячих садочків, 120 лікувальних закладів. Зокрема, 77 стаціонарів, а також — 58 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку.

Інші регіони також поступово розпочинають подачу тепла, перш за все для закладів соціальної сфери. Водночас повноцінний опалювальний сезон та підключення до тепла побутових споживачів планується почати, коли середньодобова температура опуститься до 8°C протягом трьох днів та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Запаси газу в українських сховищах станом на середину жовтня досягли 12,8 мільярда кубометрів (з урахуванням буферного газу).

"Нафтогаз" планує пройти зиму лише з українським газом

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що компанія збільшила обсяги видобутку природного газу і планує забезпечити проходження зими за рахунок власних ресурсів.

Крім того, "Нафтогаз" має резерв газу, придбаного за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Зауважимо, Група "Нафтогаз" почала закупівлю газу в країнах Європейського союзу, хоча раніше в компанії заявляли, що Україна пройде зиму без імпорту газу.

Загалом у "Нафтогазі" планують накопичити 13,2 млрд куб. м газу в підземні газосховища до листопада, та заявляють що встигнуть це зробити у визначені строки. Однак вже на початку серпня частина експертної спільноти висловила сумніви щодо того, що за поточних темпів закачування, державна компанія встигне накопичити необхідні обсяги блакитного палива до листопада.