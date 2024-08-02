Запаси газу до зими: чи вдасться накопичити необхідний запас

Накопичення газу до зимового опалювального сезону викликає суперечки серед експертів та учасників галузі. У державному "Нафтогазі" дивляться впевнено у майбутнє і кажуть, що газу вистачить. Втім, опоненти б'ють на сполох: за їх підрахунками ресурсу накопичується недостатньо. До того ж це буде перша зима в історії, коли Україна пройде без транзиту російського газу і наслідки цього поки важко прогнозувати. Втім за оцінками експертів "Нафтогаз" вже найближчим часом може закупити близько 600 млн куб. м газу, та докуповуватиме необхідні обсяги восени.

За останніми даними, станом на 22 липня обсяг газу, що зберігається в українських підземних газосховищах перевищив 10 млрд куб. м. При цьому за словами очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова, до 1 листопада планується закачати в підземні газосховища 13,2 млрд куб. м газу.

Суперечлива швидкість

Колишній очільник оператора Газотранспортної системи Сергій Макогон каже, що темпи закачування газу недостатні й до 1 жовтня в ПСГ буде закачано близько 12 млрд куб. м блакитного палива, що на 1,2 млрд куб. м менше ніж заплановано. Так, "Нафтогаз" обіцяє 13,2 мільярда кубів до 1 листопада, але Макогон каже, що новий газовий рік коректно розраховувати з жовтня. До того ж він нагадує, що очікується повернення до роботи Одеського припортового заводу, який є великим споживачем газу. До нового року за результатами лише одного тендеру, що пройшов наприкінці липня, ОПЗ має придбати 250 млн кубів газу.

За словами Макогона, "Нафтогазу" варто було розпочати імпорт замість того, щоб викуповувати газ на українському ринку у приватних видобувників.

"Нафтогаз" вже витратив майже 7 млрд гривень, а газу у сховищах більше не стало, бо коли купується газ всередині країни газу більше не стає, а просто змінюється його власник. Я вже неодноразово писав про значні корупційні ризики при визначенні ціни на закупівлю такого газу, бо ліквідного ринку в Україні немає. Тому "Нафтогаз", як домінуючий покупець, може впливати на ціну на біржі Сергій Макогон Колишній очільник Оператора ГТС України

Макогон зауважив, що ціна на газ в Європі зростає. Наразі ціна на газ на найбільшому європейському хабі TTF складає $457,8 за тисячу куб. м, хоча на початку літа коливалась в межах $350-360 за тисячу кубічних метрів, а курс долара за цей час перевищив 41 грн. Разом з цим станом на перший квартал "Нафтогаз" мав на рахунках 98 млрд гривень які міг використати на імпорт.

Колишня міністерка енергетики Ольга Буславець зазначає, що загальний рівень запасів природного в 10,1 млрд кубів є нижчим ніж показник аналогічного періоду минулого року на 12% навіть з урахуванням 0,6 млрд куб. м газу нерезидентів. А середній показник закачування газу в ПСГ за липень склав 28 млн куб. м на добу.

Проте начальниця департаменту управління комерційною діяльністю групи "Нафтогаз" Світлана Іванчук говорить, що темпи закачування є достатніми. Вона впевнена, що заявлені 13,2 млрд кубів будуть закачані в строк. Менеджерка нагадує: необхідні мільярди кубічних метрів — це не лише газ "Нафтогазу", а всі запаси. В українських газосховищах зберігатиметься також газ приватних компаній та газ нерезидентів, які також враховані при необхідних обсягах.

Крім того, вона каже, що "Нафтогаз" готовий розпочати імпорт газу з Європи якнайшвидше, лише тільки будуть отримані необхідні дозволи. Наприкінці липня Україна отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку кредит €200 млн на закупку імпортного газу "Нафтогазом", тож кошти на це є.

Ще одним фактором який може вплинути на запаси газу є збільшення споживання розділеної генерації та промислового споживання. В планах уряду до зими збудувати 1 ГВт газотурбінних станцій, які за оцінкою маляра можуть за 5 місяців зими спожити додатково 1 млрд куб. м газу. Але експерти скептично ставляться до можливості побудувати великий обсяг газової генерації за короткий термін та вважають, що газові установки не вплинуть суттєво на споживання газу взимку.

Внутрішні резерви

В "Нафтогазі" роблять ставку на нарощування власного видобутку. За минулий рік видобуток газу в Україні вдалося наростити з 18,54 млрд куб. м до 18,7 млрд куб. м головним чином внаслідок зростання видобутку державних компаній "Укргазвидобування" та "Укрнафти", які знаходяться в орбіті "Нафтогазу". Але видобуток приватних компаній впав на 19% до 3,7 млрд куб. м.

Дмитро Маляр, генеральний директор компанії "Д.Трейдінг" (входить до енергетичного холдингу Ріната Ахметова ДТЕК) каже, що причиною стагнації приватного видобутку стала заборона експортувати продукцію. Через мораторій та зниження обсягів промислового споживання чи не єдиним покупцем газу від "приватників" є "Нафтогаз", який сам встановлює ціни. Другий важливий чинник — припинення діяльності компаній Ігоря Коломойського "Укрнафтобуріння" та Вадима Новінського Smart Energy, які до повномасштабної війни видобували понад 20% з сукупного обсягу приватних компаній. Минулого року цим компаніям зупинили дію спецдозволів на видобуток газу та конденсату на їх ключових родовищах в Харківській та Полтавській областях.

"Укрнафтобуріння", що видобувала газ на Сахалінському родовищі, була арештована судом у квітні 2023 року, а влітку компанію передали в управління "Укрнафті". Відновити видобуток досі не вдалося, і Чернишов визнає, що через зупинку компанії Україна втратила 600 млн куб. м з прогнозного балансу.

Власник компанії Smart Energy Вадим Новінський потрапив під санкції ще у грудні 2022 року, але вже в січні компанія "Смарт-Холдинг" заявила, що Новінський передав активи в управління кіпрським трастам і перестав бути їх кінцевим бенефіціаром. Проте це не завадило суду накласти арешт на активи "Смарт-холдингу", в тому числі й газовидобувні компанії, котрі входили до орбіти Smart Energy. Хоча наприкінці червня компанії все ж вдалось поновити спецдозволи на кількох своїх родовищах. Як повідомили Delo.ua в Smart Energy, компанія готується поновити видобуток вже в серпні.

Газ нерезидентів

Газ європейських компаній, який зберігається в українських газосховищах в режимі митного складу, важливий для функціонування вітчизняної ГТС. крім додаткових коштів, які сплачують його володільці за зберігання, він дає додаткові можливості для балансування. Щоб українські газосховища могли надалі нормально працювати, в них постійно має зберігатися близько 4,5 млрд куб. м газу. Тож наявність газу нерезидентів дає можливість викачувати свій газ і не доходити до критичних параметрів функціонування сховищ.

Провідний аналітик консалтингової компанії ExPro Consulting Михайло Свищо говорить, що за минулий опалювальний сезон Україна спожила 14,5 млрд куб. м газу. При цьому більшу частину з цих обсягів склав саме газ власного видобутку. Він зазначає, що темпи закачування газу в сховища дійсно виглядають занизькими. Проте очікується що у серпні жовтні європейські компанії можуть активізувати закачування газу до українських сховищ.

Європейські сховища уже заповнені. У серпні вони досягнуть цільових показників 90%, яка є їх цільовою відміткою до 1 листопада. Не дивлячись на ризик зберігання газу в Україні такі як обстріли, я думаю, що європейські компанії можуть звернутись до українських сховищ і закачувати до нас свій газ Михайло Свищо Провідний аналітик консалтингової компанії ExPro Consulting

На газ європейських компаній, який дозволить балансувати газ у ГТС, розраховують і в "Нафтогазі". За словами Іванчук саме в липні "Нафтогаз" зафіксував перелом щодо інтересу до ПСГ з боку європейських компаній. Вони розраховують на розміщення європейського газу на зберігання на тлі заповненості європейських газосховищ. Станом на 30 липня заповненість європейських газосховищ складає 84,92%. А високий рівень запасів в ЄС може стимулювати компанії-нерезиденти зберігати газ в українських ПСГ.

Свищо також зазначає, що прогнозувати наступну зиму буде складно. Оскільки Україна може проходити її без транзиту. Україна не хоче переговорів щодо продовження транзиту російського газу, і веде переговори для транзиту газу з Азербайджану. Зупинка транзиту та ризики обстрілів росіянами нашої ГТС. Але у "Нафтогазі" впевнені що Україна зможе пройти опалювальний сезон попри всі зазначені ризики.

"Дії агресора передбачити неможливо, проте "Нафтогаз" має досвід двох попередніх опалювальних сезонів воєнного часу й у наступну зиму буде спиратися на цей досвід", — зауважила Іванчук.

На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка запланованих до закачування запасів газу в 13,2 млрд газу все ж таки недостатньо. Експерт каже, що перед зимою варто було б накопичити в сховищах як мінімум 14 млрд куб. м блакитного палива. Тож "Нафтогазу" все одно доведеться докуповувати певні обсяги восени, що коштуватиме компанії дорожче ніж якби вона почала закупівлі на початку літа.

Я думаю, що за кредитні кошти ЄБРР "Нафтогаз" закупить близько 600 млн куб. метрів газу. Можливо восени їм доведеться закупити ще 500-700 млн куб. м. Запуск ОПЗ додатково потребуватиме 60 млн куб. м газу на місяць до того ж певні обсяги потрібні будуть для роботи розподіленої генерації, яку зараз активно будують Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Разумкова"

Проте за словами Іванчук, "Нафтогаз" вже врахувала все додаткове споживання газу при розрахунках балансу, та має за плечима досвід двох зим воєнного часу.