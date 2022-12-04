СБУ назвала причини санкцій проти Новинського, намісника Києво-Печерської лаври та інших кліриків УПЦ

Служба безпеки України вказує, що причинами рішення застосувати санкції проти бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради трьох скликань Вадима Новинського, який також має сан протодиякона Української православної церкви, та низки інших її священнослужителів, стало, зокрема, "просування проросійських наративів", виправдання агресії Росії проти України та співробітництво з окупантами.

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"Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ; погодились на співпрацю з окупаційною владою; просувають проросійські наративи; виправдовують військову агресію Росії в Україні", - йдеться у повідомленні спецслужби, яка й виступила ініціатором таких заходів.

Нагадаємо, що відповідне рішення Рада національної безпеки та оборони ухвалила 1 грудня, того ж дня його ввів у дію президент Володимир Зеленський. Спершу список фігурантів санкцій не публікувався, однак наступного дня все ж був офіційно опублікований.

До нього потрапили, окрім Новинського, громадяни Петро Лебідь (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври); а також низка кліриків з територій, які були чи залишаються під російською окупацією.

Зокрема, це Ростислав Швець (митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар), Володимир Удовенко (митрополит Феодосійський і Керченський Платон, керуючий Феодосійською єпархією), Олександр Овсянніков (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій, керуючий Джанкойською єпархією), В’ячеслав Опанасенко (єпископ Коктебельский Агафон, вікарій Феодосійської єпархії) та Костянтин Чернишов (єпископ Бахчисарайський Каллінік, вікарій Сімферопольської єпархії).

Вони разом з Олександром Тарановим (архієпископом Ровеньківським і Свердловським Аркадієм) вказані як підпорядковані вже безпосередньо Руській православній церкві.

Також санкції введено проти Олега Іванова (митрополита Ізюмського і Куп’янського Єлисея) та Олексія Масленікова (єпископа Роменського і Буринського Iосифа). СБУ констатує, що більшість з перелічених осіб наразі перебуває на окупованих територіях чи за кордоном.

Санкції проти них введно на п'ять років, вони містять 12 пунктів, зокрема блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України, заборона на набуття у власність земельних ділянок, приватизацію державного майна та отримання прав інтелектуальної власності. Крім того, вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Нагадаємо, що зазначеним рішенням РНБО також доручила Кабінету міністрів ініціювати заборону УПЦ, що має статус нині статус широкої автономії у складі РПЦ, а Держслужбі з етнополітики та свободи совісті - провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління УПЦ "на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом та за необхідності вжити передбачених законом заходів".

3 грудня питання "подальших кроків в напрямку повної духовної незалежності України й захисту нашої держави від неформальних мереж впливу держави-терориста" було обговорено на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, у якому традиційно приймають участь керівники силових відомств.

Нагадаємо також, що Новинський, який був у Раді останнього скликання позафракційним депутатом-мажоритарником та балотувався від забороненої нині партії "Опозиційний блок" в окрузі №57 (Донецька область), на початку липня подав заяву про складення повноважень, яку парламент задовольнив. При цьому в 2018-2020 роках також перебував під санкціями з боку Росії.