Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир ПЦУ

1 грудня було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Православної церкви України. Як повідомляє пресслужба церкви, відомості про цю юридичну особу були 2 грудня внесені до Єдиного державного реєстру, вона отримала номер 45081205.

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Нагадаємо, що 23 травня синод ПЦУ ухвалив рішення про створення у її складі чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра".

Тоді ж синод доручив предстоятелю ПЦУ Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів з проханням надати один з храмів лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності.

"Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської лаври. Також рішенням Синоду блаженнійший митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу", - вказують у ПЦУ.

Нагадаємо, що 1 грудня Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні Української православної церкви, що має статус широкої автономії у канонічному підпорядкуванні Руської (Російської) православної церкви та у віданні якої наразі знаходиться нижня частина Києво-Печерської лаври.

Серед рішень РНБО також було доручення уряду забезпечити у двомісячний строк "перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном", яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Нагадаємо також, що перед цим набрала необхідні 25 тисяч електронних підписів петиція до президента Володимира Зеленського про підтримку ним вже розробленого депутатами Верховної Ради законопроекту, який передбачає заборону ПЦУ. Але поки глава держави на неї не відповідав.

Джерело фото: ua.depositphotos.com