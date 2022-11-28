Зеленський розгляне петицію про заборону УПЦ

Петиція до президента Володимира Зеленського про підтримку ним законопроекту №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" набрала необхідні 25 тисяч електронних підписів і тепер має бути розглянута главою держави.

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Звернення подав депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. У ньому він просить Зеленського звернутися до парламенту з проханням невідкладно розглянути зазначену законодавчу ініціативу, подану 23 листопада.

Її співавтором є сам Гончаренко, а також ще 33 нардепа, майже всі з яких входять до фракцій "Євросолідарності" та "Голосу". Петицію ж до президента було подано 25 листопада, отже вона змогла заручитися необхідною підтримкою користувачів лише за три дні.

Зазначимо, що законопроект №8221, зокрема, передбачає, що єдиною релігійною організацією, яка має право в Україні називатися православною, є Православна церква України, сформована в 2019 році в результаті видання предстоятелем Константинопольської ПЦ Варфоломієм томосу про її автокефалію, а також підлеглі їй структури.

Пропонується, щоб інші ж релігійні організації не могли називатися православними без дозволу ПЦУ та не могли бути орендарями державного або комунального майна або використовувати державне або комунальне майно на будь-якому іншому правовому титулі. Договори, укладені всупереч цієї норми, будуть вважатися нікчемними.

Проектом закону передбачається, що іноземні релігійні організації можуть вести діяльність в Україні лише за умови, що вона не шкодить національній і громадській безпеці, охороні публічного порядку, здоров’я чи моралі, правам і свободам інших осіб.

Діяльність іноземних релігійних організацій, які "прямо або опосередковано, в тому числі через публічні виступи керівників, підтримують збройну агресію проти України", пропонується визнати забороненою.

При цьому проект закону прямо вказує, що йдеться про Російську православну церкву та її складові, а також релігійні центри, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Під таке визначення підпадає й Українська православна церква, яка має статус широкої автономії, будучи канонічно підпорядкованою РПЦ.

Якщо ж з'являться інші організації, які слід заборонити, депутати пропонують робити це безпосередньо внесенням подальших змін до закону, якщо він буде прийнятий.

Також передбачено, що до заборонених іноземних релігійних організацій в Україні мають застосовуватися санкції за рішенням Рада національної безпеки і оборони. Більш того, достроково припиняються всі правочини, укладені між резидентами України з такою організацією та структурами, учасником яких вона є (такі структури теж підпадатимуть під заборону автоматично).

Пропонується визначити, що зв'язки будь-яких юридичних осіб приватного права з іноземною забороненою організацією, не допускаються, крім випадків індивідуального погодження Держслужби з етнополітики та свободи совісті. При цьому міжнародні зв’язки та контакти не заборонених релігійних організацій з такою організацією підлягатимуть моніторингу.

Крім того, законопроект встановлює заборону для релігійних організацій в принципі мати керівний центр в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або окупувала частину її території.

Зазначимо, що зазначений законопроект депутати з "Євросолідарності" та "Голосу" подали у розпал активізованої у листопаді масштабної кампанії Служби безпеки України з пошуку в приміщеннях УПЦ, зокрема у Києво-Печерській лаврі різноманітного компромату, зокрема друкованих антиукраїнських матеріалів, та викриття священників у колабораційній діяльності та інших злочинах.