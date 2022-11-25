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СБУ знайшла у чергової єпархії УПЦ (МП) методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів (ФОТО)
Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Керівник єпархії листувався зі своїми московськими кураторами — отримував "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.
"Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ в Україні, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо", — розповіли в СБУ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Співробітники спецслужби під час обшуків знайшла склади з оптовими партіями прокремлівської літератури. Під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявили фотокопії посвідчень росіян, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Зокрема, знайшли посвідку "героя Росії", видану "за захоплення Криму" у 2014 році.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.
Зазначимо, у вівторок, 22 листопада, СБУ почала проводити контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області.
Також СБУ провела контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській Лаврі в Києві для недопущення використання Лаври як осередку "руского міра". Ще раніше СБУ відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала у Лаврі.