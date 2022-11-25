СБУ нашла в очередной епархии УПЦ (МП) методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов (ФОТО)

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Руководитель епархии переписывался со своими московскими кураторами - получал "методички" по "особенностям" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

"Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией относительно общественно-политической обстановки в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию РФ в Украине, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и т.д.", - рассказали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы в ходе обысков обнаружили склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы. В ходе осмотра компьютеров руководства епархии обнаружили фотокопии удостоверений россиян, участвовавших в боевых действиях против украинских войск. В частности, нашли удостоверение "героя России", выданное "за захват Крыма" в 2014 году.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия.

Отметим, во вторник, 22 ноября, СБУ начала проводить контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП в Ровенской области.

Также СБУ провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре в Киеве для недопущения использования Лавры как ячейки "русского мира". Еще раньше СБУ открыла уголовное производство из-за звучавшей в Лавре российской пропаганды.