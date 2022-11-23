Пророссийская литература, миллионы наличных и "сомнительные" граждане РФ: СБУ показала результаты обысков в помещениях УПЦ (МП) (ФОТО)

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, проводимые на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек.

Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, находившиеся на территории объектов.

"Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения", - подчеркнули в СБУ.

Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван".

"При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании "ANTVAN GROUP" – гражданина России Орлова А.В., который владел в Украине рядом земельных участков и заведений общественного питания. Сейчас это имущество арестовано в рамках уголовного производства", - отмечают правоохранители.

Кроме того, в ходе мероприятий обнаружено:

▪️ пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";

▪️ наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей.

"Указанные меры безопасности происходили в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - отмечают в СБУ.

Отметим, во вторник, 22 ноября, СБУ начала проводить контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП в Ровенской области.

Также СБУ провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре в Киеве для недопущения использования Лавры как ячейки "русского мира".

Напомним, что ранее СБУ открыла уголовное производство из-за звучавшей в Лавре российской пропаганды.