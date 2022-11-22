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Преступность
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Не только Киево-Печерская лавра. СБУ взялась за Корецкий Свято-Троицкий монастырь

Не только Киево-Печерская лавра. СБУ взялась за Корецкий Свято-Троицкий монастырь

Во вторник, 22 ноября, СБУ начала проводить контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП в Ровенской области. Об этом сообщили в СБУ.

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"В Ровенской области Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ", – говорят в СБУ.

Эти мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"Указанные мероприятия, по информации облуправления, проводятся для недопущения использования религиозных общин как ячейки "русского мира", проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия",  добавили в СБУ.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр указанных территорий и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов; проверяют лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Напомним, что в настоящее время СБУ также проводит контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре в Киеве для недопущения использования Лавры как ячейки "русского мира".

Автор:
Максим Беркаль