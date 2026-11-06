Отсутствие воды при отключении света в Киеве: Зеленский поддерживает замену руководства "Киевводоканала"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что руководство "Киевводоканала" следует изменить из-за недостаточно оперативной работы на фоне проблем с водоснабжением столицы во время отключений света.

Как пишет Dilo, об этом Зеленский сказал в интервью ТСН, передает "Интерфакс-Украина".

"Водоканал должен работать не так. При всем уважении к людям. Я их не знаю. Они должны работать больше, быстрее. Если нужно менять менеджмент водоканала, пусть меняют", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что Киев находится в сложнейшей ситуации с энергоснабжением, ведь в результате российских ударов были нарушены связи между объектами генерации и столицей, поэтому даже при наличии электроэнергии в общей энергосистеме ее не удается передать потребителям в столице.

Президент также сообщил, что ремонтные бригады ежедневно работают над возобновлением энергоснабжения.

Киев остается без воды во время отключения света: что говорят в "Киевводоканале"

Заметим, в столице из-за перебоев с электроснабжением водопроводных объектов постоянно снижается давление в сети, из-за чего киевляне часами сидят без воды. Так, 3 ноября в Киеве полностью исчезло водоснабжение, которое удалось восстановить только на следующий день.

5 ноября из-за обесточения водопроводных объектов в Киеве также были перебои с водоснабжением.

Киевские власти заказали генераторы большой мощности для бесперебойной работы Киевводоканала на случай возможных обесточений столицы.

В Киеве бесперебойное водоснабжение в критические моменты обеспечивают 104 генератора общей мощностью 16 МВт, фактически являющиеся отдельными построенными электростанциями.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что система водоотвода Киева обеспечена источниками резервного питания, но генераторы полностью заменить систему электроснабжения ЧАО "АК "Киевводоканал" не могут.

Киевводоканал делает все возможное для бесперебойной работы системы водоснабжения во время отключений электроэнергии.

"Четыре часа пока будет светло, будет вода. Технически это будет выглядеть так: исчезает свет, водоканал останавливает подачу воды, но сохраняет воду в сетях. Появляется свет, мы запускаем насосы, вода уже стоит под домом, мы гоним воду, вода появляется в доме", - подчеркивал заместитель генерального директора "Киевводокана".

Он сообщил, что за четыре года столичный водоканал потерял 40% персонала. Это усложняет оперативное реагирование на перебои с электроснабжением и остановки оборудования. Дополнительной проблемой стали значительные колебания напряжения, повреждающие электрическую часть водопроводной инфраструктуры.