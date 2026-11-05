Киев снова остался без воды из-за обесточивания водопроводных объектов

Из-за обесточения водопроводных объектов в Киеве наблюдаются временные перебои с водоснабжением.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения.

Услуга постепенно возобновляется там, где это возможно.

В КГГА напомнили, что набрать питьевую воду можно в городских бюветах.

Киев остается без воды во время отключения света: что говорят в "Киевводоканале"

Заметим, в столице из-за перебоев с электроснабжением водопроводных объектов постоянно снижается давление в сети, из-за чего киевляне часами сидят без воды. Так, 3 ноября в Киеве полностью исчезло водоснабжение, которое удалось восстановить только на следующий день.

Киевские власти заказали генераторы большой мощности для бесперебойной работы Киевводоканала на случай возможных обесточений столицы.

В Киеве бесперебойное водоснабжение в критические моменты обеспечивают 104 генератора общей мощностью 16 МВт, фактически являющиеся отдельными построенными электростанциями.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что система водоотвода Киева обеспечена источниками резервного питания, но генераторы полностью заменить систему электроснабжения ЧАО "АК "Киевводоканал" не могут.

Киевводоканал делает все возможное для бесперебойной работы системы водоснабжения во время отключений электроэнергии.

"Четыре часа пока будет светло, будет вода. Технически это будет выглядеть так: исчезает свет, водоканал останавливает подачу воды, но сохраняет воду в сетях. Появляется свет, мы запускаем насосы, вода уже стоит под домом, мы гоним воду, вода появляется в доме", - подчеркивал заместитель генерального директора "Киевводокана".

Он сообщил, что за четыре года столичный водоканал потерял 40% персонала. Это усложняет оперативное реагирование на перебои с электроснабжением и остановки оборудования. Дополнительной проблемой стали значительные колебания напряжения, повреждающие электрическую часть водопроводной инфраструктуры.