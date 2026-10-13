Киев без воды: генераторы не могут полностью заменить систему электроснабжения "Киевводоканала" – Кличко

Система водоотвода Киева снабжена источниками резервного питания, но генераторы полностью заменить систему электроснабжения ЧАО "АК "Киевводоканал" не могут.

Как пишет Dilo, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он рассказал, что посетил одну из водопроводных насосных станций "Киевводоканала", где работают генераторы питания насосов во время аварийных ситуаций и отсутствия электроснабжения.

Кличко отметил, что в настоящее время "Киевводоканал" имеет 103 генератора мощностью от 15 кВт до 1 МВт, которые устанавливали в течение лет полномасштабной войны.

Также предприятие ожидает доукомплектации генераторными системами большой мощности для водоснабжения, производимыми для Киева за рубежом.

Мэр столицы отметил, что система водоотвода города полностью обеспечена источниками резервного питания.

"Хочу отметить, что генераторы не могут полностью заменить систему электроснабжения такого крупного хозяйства, как "Киевводоканал". Они помогают в аварийных ситуациях в энергосистеме. Но не могут работать непрерывно. И специалистам нужно время, чтобы в чрезвычайной ситуации переключить систему на резервное питание", - подчеркнул Кличко.

Киев остается без воды во время отключения света: что говорят в "Киевводоканале"

Заметим, в столице из-за перебоев с электроснабжением водопроводных объектов постоянно снижается давление в сети, из-за чего киевляне часами сидят без воды.

Киевводоканал делает все возможное для бесперебойной работы системы водоснабжения во время отключений электроэнергии.

"Четыре часа пока будет светло, будет вода. Технически это будет выглядеть так: исчезает свет, водоканал останавливает подачу воды, но сохраняет воду в сетях. Появляется свет, мы запускаем насосы, вода уже стоит под домом, мы гоним воду, вода появляется в доме", - подчеркивал заместитель генерального директора "Киевводокана".

Он сообщил, что за четыре года столичный водоканал потерял 40% персонала. Это усложняет оперативное реагирование на перебои с электроснабжением и остановки оборудования. Дополнительной проблемой стали значительные колебания напряжения, повреждающие электрическую часть водопроводной инфраструктуры.