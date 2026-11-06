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На ключевом маршруте в Польшу продлили ограничения для грузовиков

Пункт пропуска "Рава-Русская"
Пункт пропуска "Рава-Русская" частично перекроют из-за ремонта

В Рави-Русской во Львовской области до конца 2026 года продолжили ограничение движения тяжеловесного транспорта и автобусов международного сообщения из-за капитального ремонта международной трассы М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Ограничения действуют на участке в пределах Равы-Русской. Грузовики и международные автобусы должны пользоваться объездом по дорогам Р-15 Ковель – Владимир – Червоноград – Жовква и Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская.

Фото 2 — На ключевом маршруте в Польшу продлили ограничения для грузовиков

На участке одновременно работают несколько бригад. Дорожники обустраивают дождевую канализацию, укладывают основание и нижний слой дорожного покрытия, ремонтируют мост через реку Рата и строят кольцевую развязку на пересечении М-09 и Т-14-04.

По трассе М-09 проходит один из ключевых маршрутов грузового и пассажирского сообщения с Польшей, поэтому ограничения оказывают непосредственное влияние на работу перевозчиков и международную логистику.

Раньше ограничения планировали хранить до 10 ноября.

Автор:
Татьяна Гойденко

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