Во Львовской области продолжили ограничение движения грузовиков и автобусов через Раву-Русскую

В Рави-Русской во Львовской области продолжили временное ограничение движения тяжеловесного транспорта и автобусов международного сообщения. Запрет будет действовать до 10 ноября 2026 года.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства восстановления.

Ограничение движения грузовиков и международных автобусов

На участке дороги в черте города сейчас работают несколько дорожных бригад. В частности, продолжаются работы по устройству дождевой канализации и укладке нижнего слоя дорожного покрытия.

Также дорожники ремонтируют мост через реку Рата и обустраивают кольцевую транспортную развязку на пересечении дорог М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская и Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская.

По информации дорожных служб, продление ограничения необходимо для безопасности движения и завершения основных ремонтных работ до наступления неблагоприятных погодных условий.

Какой маршрут объезда

Для тяжеловесного транспорта и автобусов международного сообщения предусмотрели объезд перекрытого участка. Движение будет осуществляться по автомобильным дорогам Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква и Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Ограничение будет действовать до 10 ноября 2026 года.

Напомним, во Львовской области продолжается реконструкция 62-километрового участка трассы М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская, ведущая к границе с Польшей. В настоящее время выполнено более 60% запланированных работ, в том числе восстановлено девять из 13 мостов.