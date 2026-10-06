На Львівщині продовжили обмеження руху вантажівок і автобусів через Раву-Руську

У Раві-Руській на Львівщині продовжили тимчасове обмеження руху великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення. Заборона діятиме до 10 листопада 2026 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби Агентства відновлення.

Обмеження руху вантажівок та міжнародних автобусів

На ділянці дороги в межах міста наразі працюють кілька дорожніх бригад. Зокрема, тривають роботи з облаштування дощової каналізації та укладання нижнього шару дорожнього покриття.

Також дорожники ремонтують міст через річку Рата та облаштовують кільцеву транспортну розв’язку на перетині доріг М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська і Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

За інформацією дорожніх служб, продовження обмеження необхідне для безпеки руху та завершення основних ремонтних робіт до настання несприятливих погодних умов.

Який маршрут об’їзду

Для великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення передбачили об’їзд перекритої ділянки. Рух здійснюватиметься автомобільними дорогами Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква та Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути, враховувати тимчасові обмеження та дотримуватися вимог встановлених дорожніх знаків.

Обмеження діятиме до 10 листопада 2026 року.

Нагадаємо, на Львівщині триває реконструкція 62-кілометрової ділянки траси М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, що веде до кордону з Польщею. Наразі виконано понад 60% запланованих робіт, зокрема відновлено дев’ять із 13 мостів.