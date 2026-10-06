RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,06

+0,07

EUR

50,48

--0,05

Готівковий курс:

USD

45,00

44,85

EUR

50,95

50,65

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

На Львівщині продовжили обмеження руху вантажівок і автобусів через Раву-Руську

ремонт доріг
Рух через Раву-Руську обмежили до листопада: назвали дату / Агентство відновлення

У Раві-Руській на Львівщині продовжили тимчасове обмеження руху великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення. Заборона діятиме до 10 листопада 2026 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби Агентства відновлення.

Обмеження руху вантажівок та міжнародних автобусів

На ділянці дороги в межах міста наразі працюють кілька дорожніх бригад. Зокрема, тривають роботи з облаштування дощової каналізації та укладання нижнього шару дорожнього покриття.

Також дорожники ремонтують міст через річку Рата та облаштовують кільцеву транспортну розв’язку на перетині доріг М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська і Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

За інформацією дорожніх служб, продовження обмеження необхідне для безпеки руху та завершення основних ремонтних робіт до настання несприятливих погодних умов.

Який маршрут об’їзду

Для великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення передбачили об’їзд перекритої ділянки. Рух здійснюватиметься автомобільними дорогами Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква та Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути, враховувати тимчасові обмеження та дотримуватися вимог встановлених дорожніх знаків.

Обмеження діятиме до 10 листопада 2026 року.

Нагадаємо, на Львівщині триває реконструкція 62-кілометрової ділянки траси М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, що веде до кордону з Польщею. Наразі виконано понад 60% запланованих робіт, зокрема відновлено дев’ять із 13 мостів.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності