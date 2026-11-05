$5 млрд на порятунок від дефіциту: РФ віддала нафтовим гігантам половину доходів після ударів по НПЗ

Бюджетні субсидії російським нафтовим компаніям за постачання автомобільного пального на внутрішній ринок досягли найвищого рівня за понад чотири роки, суттєво скоротивши чисті доходи кремлівського бюджету.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з опублікованими даними Міністерства фінансів РФ, у жовтні обсяг виплат нафтовикам становив 415 мільярдів рублів (близько 5,1 мільярда доларів). Це найвищий показник із квітня 2022 року, коли компаніям виплатили рекордні 450 мільярдів рублів. Загалом від початку року сума таких субсидій сягнула майже 20 мільярдів доларів.

Цей механізм покликаний стимулювати нафтовиків постачати пальне внутрішнім споживачам, коли експорт стає вигіднішим. На тлі стрибка світових цін на нафту через війну в Ірані щомісячні компенсації різко підскочили: якщо в січні вони становили кілька мільярдів рублів, то зараз перевищили сотні мільярдів.

Удари дронів і витрати скарбниці

Виплати стали суттєвим тягарем для російської скарбниці. За розрахунками агентства, жовтневі субсидії забрали близько половини чистих нафтових доходів бюджету Росії, які склали 829 мільярдів рублів.

Загальні нафтогазові доходи РФ у жовтні досягли 971,2 мільярда рублів (зростання на понад 9% у річному вимірі), подвоївшись порівняно з попереднім місяцем, оскільки вони включають частину податку на прибуток нафтових компаній за рік.

Основну частку виплат отримують найбільші гравці ринку — "Роснефть" і "Татнефть". Ці кошти забезпечують їм життєво необхідну підтримку на тлі спроб відновити заводи після ударів українських дронів. У першій половині жовтня українські сили вразили низку ключових об'єктів переробки, зокрема найбільший у країні Омський НПЗ у Західному Сибіру.

У другій половині місяця атаки призупинили після закликів президента США Дональда Трампа, який прагнув знизити ціни на пальне в США перед проміжними виборами.

Попри те, що уряд РФ заборонив експорт бензину, більшості дизелю та авіагасу, виплати субсидій заводам зберегли в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через удари українських сил по російських НПЗ збитки перевищили 23 мільярди доларів. За даними розвідки, станом на кінець вересня 2026 року українські військові вивели з експлуатації 15 із 38 основних російських нафтопереробних заводів, ще 12 підприємств скоротили виробництво нафтопродуктів, а загальні обсяги переробки на них зменшилися на 55,4% порівняно з початком року.