Збитки перевищили $23 млрд: у розвідці розповіли, скільки російських НПЗ виведені з ладу українськими ударами

Станом на кінець вересня 2026 року українські військові вивели з експлуатації 15 із 38 основних російських нафтопереробних заводів. Ще 12 підприємств скоротили виробництво нафтопродуктів, а загальні обсяги переробки на цих НПЗ зменшилися на 55,4% порівняно з початком року.

Як пише Dilo, про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Виведено з ладу 15 із 38 основних НПЗ Росії:

За даними відомства, найскладніша ситуація для російської нафтової галузі склалася у Приволзькому, Центральному та Південному федеральних округах. Через зупинку підприємств постраждали потужності "Славнефть-ЯНОС", "Киришинефтегазсинтез", Рязанського НПЗ, Московського НПЗ "Газпромнефти" та "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Сукупно ці заводи забезпечували близько 33% загальних обсягів нафтопереробки в Росії.

Водночас продовжують працювати НПЗ у віддалених регіонах РФ. Зокрема, Омський, Ачинський, Хабаровський, Марійський і Ванінський заводи, а також підприємство "НефтеХимСервис". У вересні їхня сумарна переробка становила 906 тис. барелів на добу — на 147 тис. барелів більше, ніж на початку року. На ці підприємства припадало близько 24% усієї нафтопереробки в РФ.

У розвідці зауважують, що робота віддалених заводів дає Кремлю змогу частково компенсувати дефіцит пального, однак можливості такого заміщення обмежені.

Крім того, у 2027 році виробництво на цих НПЗ може скоротитися через перенесення на наступний рік технічних робіт, які планували провести цьогоріч.

Сума збитків

За оцінкою ГУР МО, удари по об'єктах російської нафтової галузі завдали економіці РФ збитків на понад $23,2 млрд. Це майже дорівнює сукупному доходу галузі за 2025 рік, який становив $26,6 млрд.

"Попри спроби перерозподілити навантаження між уцілілими підприємствами, Росія не здатна повною мірою забезпечувати власні потреби в нафтопродуктах і водночас виконувати експортні зобов'язання", — підкреслюють у розвідці.

Удари по НПЗ

5 листопада дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – Рязанський НПЗ. Після удару на підприємстві виникла масштабна пожежа.

3 листопада дрони атакували нафтопереробний завод "Славнєфть-ЯНОС" у Ярославський області, один з п'яти найбільших у Росії. На підприємстві, яке постачає пальне зокрема для військової авіації та техніки, спалахнула пожежа.

До цього українські військові атакували три нафтопереробні заводи в Росії. Разом ці підприємства забезпечують близько 10% нафтопереробних потужностей РФ.

Нові удари ЗСУ по російських нафтопереробних потужностях можуть знову спровокувати дефіцит бензину в Росії.