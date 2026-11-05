"Український бізнес переходить від розвитку до виживання", – Андрій Охотніков

Погіршення макроекономічних очікувань у 2026 році змушує українські підприємства переглядати інвестиційні плани та зосереджуватися на підтримці ліквідності. Про це заявив засновник Powerhouse Андрій Охотніков, коментуючи результати Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) 2026.

За його словами, компанії, які раніше шукали фінансування для розширення виробництва та запуску нових проєктів, сьогодні дедалі частіше спрямовують ресурси на забезпечення поточної діяльності. Ситуацію ускладнюють воєнні ризики, логістичні обмеження та необхідність додаткових витрат на безпеку персоналу й виробничих об'єктів.

Для відновлення інвестиційної активності Охотніков пропонує визначити на державному рівні стратегічні галузі економіки, створити дієвий механізм страхування активів від воєнних ризиків та забезпечити умови для їх капіталізації. Важливу роль у цьому процесі, на його думку, має відігравати європейська інтеграція, яка відкриває доступ до капіталу, технологій та управлінських компетенцій.

Окремим викликом залишається відновлення енергетики. Масштабні руйнування генерувальних потужностей, особливо складна ситуація в Києві та відставання темпів розвитку розподіленої генерації від державних планів потребують прискорення реалізації енергетичних проєктів.

Серед можливих рішень засновник Powerhouse назвав підземне розміщення окремих об'єктів генерації, якщо це технічно та економічно виправдано. Водночас залучення приватного капіталу в галузь потребує стабільних регуляторних правил і прогнозованих умов інвестування.

Наступний етап розвитку України визначатиметься не лише обсягом залученого капіталу, а й нашою здатністю перетворювати його на реалізовані проєкти та капіталізовані активи Андрій Охотніков засновник Powerhouse

«Наступний етап розвитку України визначатиметься не лише обсягом залученого капіталу, а й нашою здатністю перетворювати його на реалізовані проєкти та капіталізовані активи», — наголосив Охотніков.

На його переконання, головним критерієм ефективності економічного відновлення має стати не кількість розроблених стратегій чи оголошених інвестицій, а обсяг фактично реалізованих проєктів, які створюють робочі місця, виробничі потужності та додану вартість в Україні.