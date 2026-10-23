Удари по НПЗ довели борги "Роснефті" до шестирічного максимуму

Найбільша нафтова компанія Росії "Роснефть", яка видобуває кожен другий барель у країні, стикається з серйозними фінансовими та технічними труднощами через систематичні удари українських дронів по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

З початку року українські військові 114 разів атакували російські НПЗ, і найбільше постраждали саме потужності "Роснефті". Компанія володіє 12 заводами, які забезпечують третину всієї переробки в РФ. Найпотужніший із них — Рязанський НПЗ (14 млн тонн на рік) — щонайменше чотири рази припиняв випуск пального цьогоріч і так і не відновився.

Сизранський завод останні пів року або взагалі простоював, або працював лише на третину потужності, а єдиний російський завод на узбережжі Чорного моря у Туапсе повністю зупинився ще у квітні й досі не працює.

За даними внутрішніх документів компанії, ситуація стає критичною. Якщо війна триватиме в такому ж темпі ще бодай два місяці, бізнес може зазнати непоправних втрат. Ремонтувати заводи дедалі дорожче та складніше: західні деталі недоступні через санкції, а аналоги з Китаю чи РФ доводиться чекати місяцями, при цьому вони нерідко не підходять до обладнання.

Витрати досягли меж, які компанія вже не здатна витримувати, тому на деяких підприємствах ремонти навмисно розтягують на тижні замість кількох днів. Захисні сітки, сталеві троси та морські контейнери, якими намагалися прикрити установки, виявилися марними.

Зростання боргів, проблеми банку та невдоволення Катару

Постійні простої та витрати на відновлення вдарили по звітності нафтового гіганта. У першому півріччі чистий прибуток "Роснефті" скоротився на 18% — до 200 млрд рублів.

Боргове навантаження (співвідношення боргу до EBITDA) підскочило до 1,8, що стало найгіршим показником за останні шість років. До цього минулий рік компанія завершила з падінням прибутку вчетверо, а у 2024 році він був на 13% меншим за рівень 2023-го.

Криза перекинулася і на фінансових партнерів корпорації. У Московському кредитному банку, який фінансує операції "Роснефті" через угоди зворотного репо на трильйони рублів, частка неплатежів за кредитами підскочила на 1700%. На кінець червня проблемними виявилися 27% усіх виданих банком позик на загальну суму 691 млрд рублів.

За погіршенням стану компанії пильно стежить влада Катару, яка володіє майже 20% акцій "Роснефті". Близькосхідні інвестори стурбовані різким падінням дивідендів після початку повномасштабного вторгнення в Україну і сподіваються на швидке завершення війни, щоб зберегти власні вкладення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія виплатила нафтовикам $3,6 млрд компенсацій через удари по НПЗ, коли уряд РФ спрямував рекордну за чотири роки субсидію на підтримку постачання пального на внутрішній ринок.