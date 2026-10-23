Удары по НПЗ довели долги "Роснефти" до шестилетнего максимума

Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть", добывающая каждый второй баррель в стране, сталкивается с серьезными финансовыми и техническими трудностями из-за систематических ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

С начала года украинские военные 114 раз атаковали российские НПЗ, и больше всего пострадали именно мощности "Роснефти". Компания владеет 12 заводами, которые обеспечивают треть всей переработки в РФ. Самый мощный из них – Рязанский НПЗ (14 млн тонн в год) – по меньшей мере четыре раза прекращал выпуск горючего в этом году и так и не возобновился.

Сызранский завод в последние полгода либо вообще простаивал, либо работал только на треть мощности, а единственный российский завод на побережье Черного моря в Туапсе полностью остановился еще в апреле и до сих пор не работает.

По данным внутренних документов компании ситуация становится критической. Если война будет продолжаться в таком же темпе еще хотя бы два месяца, бизнес может понести непоправимые потери. Ремонтировать заводы дороже и сложнее: западные детали недоступны из-за санкций, а аналоги из Китая или РФ приходится ждать месяцами, при этом они нередко не подходят к оборудованию.

Расходы достигли предела, который компания уже не способна выдерживать, поэтому на некоторых предприятиях ремонты намеренно растягивают на недели вместо нескольких дней. Защитные сетки, стальные тросы и морские контейнеры, которыми пытались прикрыть установки, оказались тщетными.

Рост долгов, проблемы банка и недовольство Катара

Постоянные простои и расходы по восстановлению ударили по отчетности нефтяного гиганта. В первом полугодии чистая прибыль "Роснефти" сократилась на 18% - до 200 млрд рублей.

Долговая нагрузка (соотношение долга к EBITDA) подскочила до 1,8, что стало самым плохим показателем за последние шесть лет. До этого прошлый год компания завершила с падением прибыли вчетверо, а в 2024 году она была на 13% меньше уровня 2023-го.

Кризис перекинулся и на финансовых партнеров корпорации. В Московском кредитном банке, финансирующем операции "Роснефти" из-за сделок обратного репо на триллионы рублей, доля неплатежей по кредитам подскочила на 1700%. На конец июня проблемными оказались 27% всех выданных банком ссуд на общую сумму 691 млрд рублей.

За ухудшением состояния компании пристально следят власти Катара, владеющие почти 20% акций "Роснефти". Ближневосточные инвесторы озабочены резким падением дивидендов после начала полномасштабного вторжения в Украину и надеются на скорейшее завершение войны, чтобы сохранить собственные вложения.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия выплатила нефтяникам $3,6 млрд компенсаций из-за ударов по НПЗ, когда правительство РФ направило рекордную за четыре года субсидию в поддержку поставок горючего на внутренний рынок.