В российской Самаре после атаки беспилотников вспыхнул НПЗ

В ночь на 22 сентября десятки беспилотников атаковали промышленные объекты в Самарской области. В результате ударов вспыхнул масштабный пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании "Роснефть".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев признал факт налета, заявив о повреждении домов и машин, однако о ситуации на заводе умолчал и напомнил жителям о запрете публиковать фото и видео последствия ударов.

В то же время кадры очевидцев подтвердили точное попадание по территории Куйбышевского НПЗ, одного из крупнейших нефтезаводов региона мощностью 7 млн. тонн сырья в год. Предприятие уже атаковали беспилотники в июне этого года, после чего оно временно останавливало переработку нефти.

Последствия системных ударов по нефтепереработке РФ

За 2024 год этот завод переработал 4,7 млн. тонн сырья, выпустив 1,4 млн. тонн дизельного горючего, 1,3 млн. тонн мазута и 0,8 млн. тонн автомобильного бензина. С начала 2026 года Вооруженные силы Украины более 70 раз наносили удары по российским нефтезаводам, из-за чего переработка нефти в России обрушилась до минимального уровня с 2002 года, а на рынке возникла нехватка горючего и начал действовать запрет на его экспорт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за постоянных ударов Москва потеряла контроль над производством дизеля и призвал прекратить войну.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов отказаться от атак на российские нефтяные мощности только в ответ на полное прекращение обстрелов украинской энергетики и критической инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Московский НПЗ полностью остановил работу после атаки украинских дронов. После удара 20 сентября предприятие прекратило переработку сырой нефти из-за пожаров, а восстановление поврежденного оборудования затянется на несколько недель.