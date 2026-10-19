UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Наличный курс:

USD

45,13

44,96

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Первый складной iPhone за $2 000 раскупили за считанные минуты после старта заказов

iPhone Duo
Первый складной iPhone за $2 000 раскупили за считанные минуты после старта заказов

Компания Apple заявила о чрезвычайном спросе на свой первый складной смартфон iPhone Duo стоимостью $1 999: ориентировочные сроки доставки растянулись до конца января следующего года уже за считанные минуты после старта предварительных заказов в пятницу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Клиенты, зашедшие в официальный онлайн-магазин утром в день старта продаж, сразу столкнулись с переносом сроков поставки на ноябрь. Через несколько минут сроки отгрузки сместились на декабрь, а впоследствии — на конец января. Задержки затронули оба цвета корпуса и все конфигурации памяти (от 256 до 2 гигабайт).

При этом в сентябре запуск моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max прошел без подобных трудностей для покупателей, своевременно оформивших заказ.

В компании заверили, что прилагают максимум усилий для быстрой доставки новинки и продолжают принимать онлайн-заказ. Официальный старт розничных продаж устройства в магазинах Apple Store запланирован на 23 октября 2026, однако производитель не уточнил, будут ли аппараты в свободном доступе на полках для тех, кто не оформил предварительный заказ.

Дебют нового руководства и финансовые ожидания

Выпуск смартфона с внутренним экраном диагональю 7,6 дюйма стал одним из первых масштабных дебютов нового генерального директора Джона Тернуса, возглавившего корпорацию в сентябре на фоне презентаций хаба HomeView и наушников AirPods 5. К концу месяца компания также планирует представить линейку MacBook Pro с сенсорным дисплеем.

Аналитики Bloomberg Intelligence Анураг Рана и Джош Кристенсен отметили, что итоговые продажи новинки могут превзойти их предварительный прогноз в 14 миллионов единиц и $28 миллиардов выручки за 2027 финансовый год.

По их подсчетам, если производителю удастся убедить владельцев моделей Pro и Pro Max перейти на базовую версию складывающегося смартфона, средняя цена продаж устройств компании вырастет на 82% и 67% соответственно. Акции корпорации на закрытии торгов в пятницу подорожали на 0,43% - до $343,46 за штуку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Apple сокращает заказы на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max из-за слабого потребительского спроса, вызванного стремительным ростом стоимости чипов памяти и общим повышением цен на технику.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности