Первый складной iPhone за $2 000 раскупили за считанные минуты после старта заказов

Компания Apple заявила о чрезвычайном спросе на свой первый складной смартфон iPhone Duo стоимостью $1 999: ориентировочные сроки доставки растянулись до конца января следующего года уже за считанные минуты после старта предварительных заказов в пятницу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Клиенты, зашедшие в официальный онлайн-магазин утром в день старта продаж, сразу столкнулись с переносом сроков поставки на ноябрь. Через несколько минут сроки отгрузки сместились на декабрь, а впоследствии — на конец января. Задержки затронули оба цвета корпуса и все конфигурации памяти (от 256 до 2 гигабайт).

При этом в сентябре запуск моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max прошел без подобных трудностей для покупателей, своевременно оформивших заказ.

В компании заверили, что прилагают максимум усилий для быстрой доставки новинки и продолжают принимать онлайн-заказ. Официальный старт розничных продаж устройства в магазинах Apple Store запланирован на 23 октября 2026, однако производитель не уточнил, будут ли аппараты в свободном доступе на полках для тех, кто не оформил предварительный заказ.

Дебют нового руководства и финансовые ожидания

Выпуск смартфона с внутренним экраном диагональю 7,6 дюйма стал одним из первых масштабных дебютов нового генерального директора Джона Тернуса, возглавившего корпорацию в сентябре на фоне презентаций хаба HomeView и наушников AirPods 5. К концу месяца компания также планирует представить линейку MacBook Pro с сенсорным дисплеем.

Аналитики Bloomberg Intelligence Анураг Рана и Джош Кристенсен отметили, что итоговые продажи новинки могут превзойти их предварительный прогноз в 14 миллионов единиц и $28 миллиардов выручки за 2027 финансовый год.

По их подсчетам, если производителю удастся убедить владельцев моделей Pro и Pro Max перейти на базовую версию складывающегося смартфона, средняя цена продаж устройств компании вырастет на 82% и 67% соответственно. Акции корпорации на закрытии торгов в пятницу подорожали на 0,43% - до $343,46 за штуку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Apple сокращает заказы на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max из-за слабого потребительского спроса, вызванного стремительным ростом стоимости чипов памяти и общим повышением цен на технику.