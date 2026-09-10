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Apple представила свой первый складной смартфон: что известно об iPhone Duo за $1999

iPhone Duo
Apple представила свой первый складной смартфон/Фото: Apple

Американская корпорация Apple во время осенней презентации "Surprise and Shine" представила первый в своей истории складывающийся смартфон iPhone Duo, а также флагманские модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Мероприятие впервые открыл новый генеральный директор компании Джон Тернус, возглавивший техногиганта 1 сентября после перехода Тима Кука на должность исполнительного председателя совета директоров.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на трансляцию компании.

Осеннее событие было сосредоточено исключительно на премиальном сегменте. Базовые версии – iPhone 18 и iPhone Air 2 – ожидаются весной 2027 года.

Характеристики гибкого флагмана iPhone Duo

Модель Duo формирует новую премиальную категорию в линейке бренда. Корпус устройства изготовлен из титана, а конструкция позволяет фиксировать экран как полностью, так и частично открытым.

  • Дисплеи: внутренний гибкий экран имеет диагональ 7,5 дюйма, а внешний вспомогательный – 5,4 дюйма;
  • Камеры и оптика: устройство получило двойной блок основной камеры на 48 Мп и подпиксельную фронтальную камеру;
  • Аппаратное основание: модель работает на новом процессоре A20 Pro, фирменном 5G-модеме C2 и комплектуется сенсором Touch ID в боковой кнопке;
  • Связь и релиз: новинка поддерживает исключительно технологию eSIM. Продажи в сером и темно-синем цветах стартуют 23 октября по цене от 1999 долларов.

Другие новинки от Apple

Флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили новое цветовое оформление Dark Cherry (глубокий бордовый), серебристый, темно-серый и светло-синий варианты, а также уменьшенный вырез Dynamic Island с поддержкой трех виджетов одновременно.

Главная 48-мегапиксельная камера оснащена шестилепестковой переменной диафрагмой для точной регулировки глубины резкости. Аккумуляторы обеспечивают до 36 часов автономной работы в версии Pro и рекордные до 45 часов Pro Max. Стоимость в США составит от 1199 до 1299 долларов соответственно, а старт продаж запланирован на 18 сентября.

Кроме того компания показала наушники AirPods 5 с функцией синхронного перевода языка (от 129 долларов), а также умные часы Apple Watch Series 12 (от 399 долларов) и Apple Watch Ultra 4 (от 799 долларов) с обновленными биометрическими датчиками.

Напомним, также Apple представила линейку флагманских смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства получили 48-мегапиксельную основную камеру с изменяющейся диафрагмой, новый чип A20 Pro, улучшенную систему охлаждения, увеличенную автономность и поддержку Siri AI.

Автор:
Максим Кольц

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