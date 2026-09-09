Новая камера и цвета, увеличенная автономность, переменная диафрагма: Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Apple представила новые флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства получили 48-мегапиксельную основную камеру с изменяющейся диафрагмой, новый чип A20 Pro, улучшенную систему охлаждения, увеличенную автономность и поддержку Siri AI. Предварительные заказы стартуют 12 сентября, а продажи смартфоны поступят 18 сентября.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на прессслужбу Apple .

Камера получила сменную диафрагму

Главная камера новых iPhone имеет 48-мегапиксельный сенсор Fusion и впервые для смартфонов Apple получила сменную диафрагму.

Конструкция состоит из шести лазерно вырезанных лепестков, позволяющих вручную изменять диафрагму в четырех положениях. Это позволяет лучше контролировать количество света, попадающего на сенсор, а также влиять на глубину резкости.

Apple также обновила детектор камеры. По словам компании, это должно улучшить качество фотографий при слабом освещении и помочь сохранять больше деталей как на переднем, так и заднем плане.

Управлять диафрагмой, выдержкой, балансом белого и гистограммой можно через новые Pro Controls. Для разработчиков Apple открыла подходящий API.

Обновленные Photographic Styles позволяют добавлять к снимкам больше текстуры и зернистости, изменяя характер фотографии непосредственно во время обработки.

Новые возможности для видео

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили дополнительные инструменты для съемки и редактирования видео.

Кинематографические эффекты теперь можно использовать уже после записи. Функция поддерживает видеоролики с частотой до 60 кадров в секунду.

Также смартфоны могут записывать таймлапс в формате 4K Dolby Vision HDR. Отдельно Apple обновила функцию Audio Mix, позволяющую работать со звуком при создании видео.

Еще одним новшеством стала технология Apple Reference Image. Она использует подписанные данные сенсора, а Private Cloud Compute создает постоянный эталонный файл изображения.

Этот файл можно просматривать в приложении "Фото" как цифровой негатив. Apple также предоставит соответствующие API для iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. Компания планирует добавить в эту систему поддержку метаданных и SynthID.

Обновленный Dynamic Island

Apple сменила Dynamic Island — он стал более компактным и в то же время более полезным.

Обновленная система может одновременно отображать до трех Live Activities, чтобы пользователь мог следить за несколькими событиями без открытия приложений.

A20 Pro: новый процессор

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max работают на новом чипе A20 Pro, изготовленном по 2-нм технологическому процессу.

Пропускная способность памяти выросла на 50% по сравнению с A19 Pro. Процессор имеет шесть ядер, а также встроенные Neural Accelerators.

За графику отвечает семиядерный GPU, который, по данным Apple, обеспечивает до 40% более высокую производительность по сравнению с A19 Pro. Отдельно работает 16-ядерный Neural Engine.

В общей сложности платформа имеет 32 ядра, а ее возможности для выполнения задач искусственного интеллекта вдвое превышают показатели A19 Pro.

Новые беспроводные технологии

В смартфонах установлен новый беспроводной чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread.

Также Apple представила модем C2. Он использует искусственный интеллект для оптимизации работы мобильной связи, обеспечивает более высокую скорость передачи данных по сравнению с C1X и потребляет на 15% меньше энергии.

В США модем также поддерживает mmWave.

Улучшенное охлаждение

Для поддержки высокой производительности Apple обновила систему охлаждения смартфонов.

Новая испарительная камера имеет площадь примерно втрое больше, чем у iPhone 17 Pro. По данным компании, это позволяет увеличить стабильную производительность устройства до 40%.

Это особенно важно во время длительных нагрузок – например, во время игр, работы по видео или выполнению сложных задач на основе искусственного интеллекта.

Автономность и быстрая зарядка

Apple увеличила время автономной работы новых моделей.

iPhone 18 Pro обеспечивает до 36 часов воспроизведения видео, тогда как iPhone 18 Pro Max – до 45 часов.

iPhone 18 Pro можно зарядить до 50% примерно за 15 минут через кабель или за 30 минут беспроводным способом.

Для iPhone 18 Pro Max заявлена еще более высокая скорость зарядки: пять минут подключения к кабелю могут обеспечить до семи часов воспроизведения видео.

По новой методике оценивания полностью заряженный iPhone 18 Pro Max может обеспечивать до 30 часов работы.

iOS 27 и искусственный интеллект

Новые смартфоны работают на iOS 27 и получают расширенные функции Apple Intelligence.

Apple тестирует обновленную версию Siri с искусственным интеллектом. Она должна учитывать личный контекст, понимать содержимое экрана и выполнять более сложные команды.

В частности, Siri получает новый режим работы с камерой и может помогать с написанием текстов.

Среди других инструментов – Spatial Reframing, Extend и Clean Up. Image Playground получил возможность создавать более фотореалистичные изображения.

У Safari появилась функция Notify Me, которая должна помогать следить за важными обновлениями.

Apple отмечает, что обработка данных происходит непосредственно на устройстве, а для более сложных задач используется Private Cloud Compute.

Больше возможностей для родителей

iOS 27 также получил новые инструменты родительского контроля.

Пользователи могут дополнительно персонализировать интерфейс Liquid Glass, а функция iPhone Handoff упрощает передачу задач между устройствами Apple.

Где iPhone 18 Pro будет eSIM-only

В ряде стран новые смартфоны будут продаваться без физического слота для SIM-карты.

В список входят Бахрейн, Канада, Гуам, Япония, Кувейт, Мексика, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, США и Американские Виргинские острова.

Использование eSIM-only также позволило Apple увеличить емкость аккумулятора. По данным компании, это обеспечивает до двух дополнительных часов воспроизведения видео.

Новые аксессуары

Для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max Apple представила новые аксессуары, включая силиконовые чехлы, TechWoven, ремни Crossbody, кошельки FineWoven, прозрачный чехол и Wrist Strap.

В производстве аксессуаров используется 100% переработанный полиэстер.

Цветовая гамма включает черный, taupe, оливковый, ярко-синий, пурпурный и бордовый оттенки.

Экологичность

Apple заявила, что всего в новых смартфонах используется 40% переработанных материалов.

Аккумуляторы содержат 100% переработанного кобальта, а корпус изготовлен из алюминия, 85% которого имеет переработанное происхождение.

Половина энергии, используемой в цепочке снабжения, поступает из возобновляемых источников. Для упаковки используется бумага на основе волокна.

Цвета и старт продаж

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут доступны в четырех цветах: черном, серебристом, ледовом и бордовом.

Предварительные заказы откроются 12 сентября. Официальная продажа новых смартфонов стартует 18 сентября.

Напомним, компания Apple в первый год после релиза своего ожидаемого сложного iPhone планирует отгрузить более 10 млн. устройств. Это поможет спасти весь сегмент сложных смартфонов от спада.