Apple отгрузит более 10 млн сложных iPhone за первый год

Компания Apple в первый год после релиза своего ожидаемого сложного iPhone планирует отгрузить более 10 млн. устройств. Это поможет спасти весь сегмент сложных смартфонов от спада.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Ожидается, что премиальное устройство в формате "книги" будет представлено в сентябре. По словам старшего директора по исследованиям IDC Набилы Попал, сложная новинка формата "паспорт" будет значительным успехом даже при ориентировочной стоимости $2500, поскольку нацелена на элитную категорию потребителей, готовых становиться в очереди за премиальным гаджетом.

Влияние на рынок и прогноз развития сегмента

Сложные смартфоны долго оставались нишевым продуктом. Однако выход Apple должен придать сегменту новый импульс и предотвратить двузначное падение поставок:

Рост категории: ожидается на уровне 12,6% в этом году и ускорение до 18% в следующем году;

Доля рынка: по прогнозу IDC, уже в 2027 году на долю Apple придется 40% всех мировых поставок сложных смартфонов.

В то же время, весь глобальный рынок смартфонов переживает спад. По оценкам IDC, в этом году общие продажи упадут на рекордные 16,7% из-за нехватки компонентов, роста цен на чипы памяти и элементов искусственного интеллекта. По словам представителя IDC Франсиско Джеронимо, удорожание комплектующих закладывается непосредственно в финальную стоимость для покупателей, что знаменует завершение эры дешевых смартфонов.

Напомним, Apple покажет новый Mac mini раньше iPhone 18. Компания впервые за почти два года готовится презентовать обновленную версию настольного компьютера еще до традиционной сентябрьской презентации.