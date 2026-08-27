Apple відвантажить понад 10 млн складних iPhone за перший рік

Компанія Apple у перший рік після релізу свого очікуваного складного iPhone планує відвантажити понад 10 млн пристроїв. Це допоможе врятувати весь сегмент складних смартфонів від спаду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Очікується, що преміальний пристрій у форматі "книжки" представлять у вересні. За словами старшої директорки з досліджень IDC Набіли Попал, складна новинка формату "паспорт" матиме значний успіх навіть за орієнтовної вартості $2500, оскільки націлена на елітну категорію споживачів, готових ставати в черги за преміальним ґаджетом.

Вплив на ринок та прогноз розвитку сегмента

Складні смартфони тривалий час залишалися нішевим продуктом. Проте вихід Apple має надати сегменту новий імпульс і запобігти двозначному падінню постачань:

Зростання категорії: очікується на рівні 12,6% цього року та прискорення до 18% наступного року;

Частка ринку: за прогнозом IDC, уже у 2027 році на частку Apple припадатиме 40% усіх світових постачань складних смартфонів.

Водночас увесь глобальний ринок смартфонів переживає спад. За оцінками IDC, цього року загальні продажі впадуть на рекордні 16,7% через брак компонентів, зростання цін на чипи пам'яті та елементи для штучного інтелекту. За словами представника IDC Франсіско Джеронімо, подорожчання комплектуючих закладається безпосередньо у фінальну вартість для покупців, що знаменує завершення ери дешевих смартфонів.

Нагадаємо, Apple покаже новий Mac mini раніше за iPhone 18. Компанія вперше за майже два роки готується презентувати оновлену версію настільного комп'ютера ще до традиційної вересневої презентації.