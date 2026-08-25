Apple покаже новий Mac mini раніше за iPhone 18: що відомо про новинку

Компанія Apple вперше за майже два роки готується презентувати нову версію настільного комп'ютера Mac mini. Реліз пристрою очікується вже найближчими днями — ще до традиційної вересневої презентації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За даними джерел, Apple тестувала конфігурації з процесорами поколінь M5 та M6. Оновлення виходить на тлі ажіотажного попиту на поточну модель, яку користувачі активно застосовують для локального запуску програм штучного інтелекту. Через це та дефіцит чипів пам'яті поставки пристрою розтягувалися на місяці.

Тім Кук зазначав, що вирішення проблем із ланцюгом постачання вимагатиме часу. Крім того, Mac mini стане ключовим елементом розширення виробництва Apple у США на заводі в Х'юстоні.

Головні новинки вересневої презентації

Вже цього тижня Apple розішле запрошення на захід, який очікується 9 вересня. На ньому компанія представить свій перший складний смартфон та лінійку iPhone 18 Pro.

Також анонсують годинники Apple Watch Series 12 з функціями відстеження фітнесу та керамічним корпусом, а також нові навушники AirPods 5. Водночас модель AirPods із вбудованою камерою з'явиться лише наступного року.

Дім, планшети та майбутнє Mac

До кінця року Apple планує показати свій перший розумний екран для дому з функцією розпізнавання облич, оновлені Apple TV та HomePod mini. До жовтня з'явиться iPad mini з OLED-екраном.

Пізніше очікуються iMac у нових кольорах та базова версія MacBook Pro на чіпах M6.

Найважливішим майбутнім нововведенням стане перший Mac із сенсорним екраном — цю функцію отримають 14- та 16-дюймові MacBook Pro з OLED-дисплеями.

Зміна керівництва та стратегічні плани

Цей реліз Mac mini стане останнім за керівництва Тіма Кука, який 1 вересня передасть посаду СЕО Джону Тернусу.

У планах компанії на 2027 рік — оновлення iPad Air, нові MacBook Air та MacBook Neo, друге покоління складного iPhone та ювілейний iPhone із вигнутим склом.

Крім того, Apple готує експансію на ринок штучного інтелекту через розумні окуляри та спеціальний кулон із камерами.

Нагадаємо, Apple повернула статус найдорожчої компанії світу. Техногігант обійшов корпорацію Nvidia на тлі корекції ринку мікрочипів та стриманої інвестиційної політики Apple щодо власних витрат на інфраструктуру ШІ.