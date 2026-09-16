Пальне б'є рекорди: гуртова вартість дизелю в Європі зросла до $1644 за тонну

Збільшення вартості спотових партій дизельного пального в Європі 15 вересня досягло рекордних середніх $1644/т на тлі перебоїв із постачанням нафти й нафтопродуктів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

За даними аналітиків, за день котирування зросли на $89/т (близько 4 грн/л), а за п’ять днів приріст склав $172/т (7,70 грн/л). Попередній рекорд зафіксували на початку квітня цього року на рівні $1593/т.

Ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі ICE 15 вересня закрилися на рівні $1568/т, а премія фізичного ресурсу склала $76/т, що свідчить про напружений баланс пропозиції дизельного пального на європейському ринку.

Станом на 14:23 16 вересня ф’ючерси торгувалися в межах $1553/т.

Ситуація на українських АЗС

Станом на 16 вересня роздрібні ціни на дизельне пальне в Україні за основними напрямками зросли до 95,50–96 грн/л, а в центральних регіонах окремі пропозиції перевищили 101 грн/л. Очікується, що вхідна вартість нових партій на півдні досягне 98,30–98,50 грн/л.

У роздробі великі мережі, зокрема WOG, SOCAR та UPG, зафіксували ціни на стандартні та преміальні марки на рівні 99,90 грн/л. На думку експертів, перетин психологічного бар’єру в 100 грн/л очікується найближчим часом.

За словами трейдерів, через високі ціни купівельна активність на ринку залишається слабкою, оскільки поточний рівень вартості є зависоким для частини споживачів.

Зауважимо, 16 вересня повідомлялося, що найвищі "дизельні" ціни на ринку вже впритул наблизились до 100 грн/л.

"... питання, "буде 100 чи не буде"?, вже треба переформулювати "коли буде вище 100?". За моїми відчуттями, це може статися вже сьогодні", - наголосив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.