Південнокорейський гігант допоможе Intel запустити виробництво передових чипів пам'яті у США

Південнокорейська компанія SK Hynix проводить попередні консультації з американською корпорацією Intel щодо укладення угоди, яка дасть змогу вперше налагодити випуск мікрочипів пам'яті безпосередньо на території США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За даними джерел, компанії розглядають кілька сценаріїв партнерства: оренду південнокорейським гігантом частини споруджуваного заводу Intel у штаті Огайо або заснування спільного підприємства за участю провідних постачальників хмарних рішень, зацікавлених у безперебійному постачанні компонентів для штучного інтелекту.

Реалізація проєкту допоможе зменшити фінансове навантаження на Intel та відповідає вимогам Білого дому щодо локалізації виробництва на тлі гострого дефіциту чипів для дата-центрів.

Перепони від Сеула та захист технологій

Водночас головною перепоною для укладення угоди може стати позиція офіційного Сеула. Оскільки передові технології пам'яті DRAM та HBM підпадають під дію закону про захист промислових технологій Південної Кореї, будь-яке винесення виробництва за межі країни потребує державного схвалення.

У самій компанії SK Hynix заявили, що вивчають різні можливості зміцнення бізнесу, проте жодних остаточних рішень наразі не ухвалено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що один із найбільших виробників мікрочипів витратить $28,6 млрд на викуп власних акцій для підтримки ринку. Південнокорейський гігант SK Hynix оголосив про масштабну програму зворотного викупу й анулювання акцій на суму 40 трлн вон, а також запланував спрямувати понад 50% вільного грошового потоку за 2025–2027 роки на виплати інвесторам.