Один із найбільших виробників мікрочипів витратить $28,6 млрд на викуп власних акцій для підтримки ринку

Південнокорейський виробник мікрочипів SK Hynix оголосив про масштабну програму зворотного викупу й анулювання власних акцій на суму 40 трлн вон ($28,61 млрд). Крім того, компанія планує спрямувати понад 50% вільного грошового потоку за період 2025–2027 років на виплати акціонерам.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Рішення ухвалили після того, як акції компанії впали майже на 10% на торгах у середу, хоча пізніше частково скоротили втрати на позабіржовому ринку. Попри червневі історичні рекорди, котирування пішли вниз через занепокоєння інвесторів щодо стабільності тривалих витрат технологічних гігантів США на штучний інтелект.

Деталі програми зворотного викупу

Ключовий постачальник пам'яті для компанії Nvidia планує реалізувати програму в стислі терміни:

Терміни та обсяг: із 20 серпня до 19 листопада 2026 року компанія викупить та анулює до 24 мільйонів власних акцій.

Збільшення виплат: оновлена політика передбачає зростання повернення капіталу через регулярні викупи, анулювання акцій та виплату дивідендів, а додаткові деталі щодо виплат компанія оприлюднить разом зі звітом за третій квартал.

Фінансова подушка: чисті грошові кошти SK Hynix на кінець другого кварталу досягли близько 69 трлн вон, що дозволяє фінансувати викуп без шкоди для операційної діяльності.

Баланс між інвестиціями та бонусами

Виробник намагається збалансувати доходи інвесторів із масштабними капітальними видатками та виплатами персоналу. Компанія продовжує багатомільярдне розширення заводів у Південній Кореї для покриття попиту на пам'ять високої пропускної здатності.

Водночас компанія фіналізує трудову угоду з профспілкою, згідно з якою 10% річного операційного прибутку спрямовуватиметься працівникам, а частину премій виплачуватимуть акціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що корейський виробник чипів інвестує $38 млрд, щоб удвічі збільшити обсяги виробництва. Програма розширення спрямована на подолання світового дефіциту чипів пам'яті.