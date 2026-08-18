Прибуток Xiaomi впав на 43% через глобальний дефіцит чипів пам'яті

Китайська технологічна корпорація Xiaomi зафіксувала падіння квартального прибутку третій звітний період поспіль. Скоригований чистий прибуток компанії у другому кварталі 2026 року впав на 43% — до 6,22 млрд юанів ($922 млн), що виявилося значно гіршим за очікування аналітиків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Загальний виторг компанії за підсумками кварталу знизився на 6,1%, а дохід безпосередньо від продажу смартфонів упав на 7,5% через скорочення постачань моделей бюджетного та середнього цінових сегментів.

Причини спаду та вплив дефіциту чипів

Xiaomi стала однією з головних жертв глобального браку чипів пам'яті для споживчої техніки:

Переорієнтація виробників: ключові постачальники (зокрема Samsung Electronics та SK Hynix) зосередилися на випуску передових напівпровідників для серверів штучного інтелекту, що спровокувало дефіцит звичайної пам'яті та злет цін до історичних максимумів.

Вразливість бізнес-моделі: широке портфоліо компанії — від флагманів до ультрабюджетних телефонів вартістю менш як $100 — зробило її найбільш вразливою до подорожчання компонентів серед світових лідерів ринку.

Втрата позицій: за даними Counterpoint, у червневому кварталі Xiaomi зафіксувала найбільше падіння обсягів відвантажень смартфонів серед п'ятірки провідних світових брендів.

Автомобільний напрям як чинник тиску

Додаткове навантаження на фінансові результати створює розвиток напряму електромобілів. Вихід на надконкурентний авторинок Китаю та запуск нових гібридних моделей із цінами, нижчими за ринкові очікування, посилили тиск на рентабельність корпорації.

Водночас компанія покладає сподівання на продажі спортивних позашляховиків SkyNomad, а також планує розпочати міжнародну експансію свого електромобільного бізнесу в 2027 році, зокрема на європейському ринку.

Нагадаємо, раніше уже повідомлялося, що прибуток Xiaomi суттєво впав через дефіцит чипів пам'яті та витрати на електромобілі. Стрімке подорожчання комплектуючих завдало відчутного удару по основному бізнесу корпорації.