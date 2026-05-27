Прибуток Xiaomi суттєво впав через дефіцит чипів пам'яті та витрати на електромобілі

Китайська корпорація Xiaomi Corp. зафіксувала різке падіння квартального прибутку, яке виявилося значно гіршим за очікування ринку. Причиною фінансових проблем стало стрімке подорожчання мікросхем пам'яті, що завдало важкого удару по її ключовому смартфоновому бізнесу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За підсумками перших трьох місяців 2026 року чистий прибуток Xiaomi обвалився на 57% — до 4,72 мільярда юанів (близько 695 мільйонів доларів). Виторг компанії скоротився на 11% (до 99 мільярдів юанів), продемонструвавши падіння вперше за останні три роки.

Чому дорожчає пам'ять та куди йдуть гроші компанії

Xiaomi виявилася головною жертвою глобального дефіциту компонентів серед світових виробників смартфонів. Провідні постачальники мікросхем, такі як Samsung Electronics та SK Hynix, переорієнтували свої заводи на випуск передової пам'яті для штучного інтелекту та дата-центрів. Через це виник дефіцит звичайної пам'яті для гаджетів, а її вартість злетіла.

Головні чинники тиску на бізнес Xiaomi:

Зміна стратегії у смартфонах: за даними аналітиків IDC, світові поставки смартфонів Xiaomi у першому кварталі впали на 19%. Компанія свідомо скоротила випуск бюджетних моделей, оскільки за нинішніх цін на чипи вони стали нерентабельними, та почала піднімати середню вартість своїх пристроїв.

Збитки від електромобілів: масштабний запуск власного автомобільного бізнесу, ініційований засновником Лей Цзюнем, продовжує забирати ресурси. Підрозділ, що займається електрокарами (EV) та штучним інтелектом, зафіксував збиток у розмірі 3,1 мільярда юанів за квартал через жорстку цінову війну на ринку Китаю.

Скорочення держсубсидій: продажі побутової техніки та "розумних" пристроїв бренду в КНР також уповільнилися після того, як уряд скоротив програми фінансового стимулювання для покупців.

Щоб підтримати власні акції, які впали вдвічі порівняно зі своїм історичним максимумом, Xiaomi оголосила про масштабну програму зворотного викупу (buyback) своїх цінних паперів на суму до 2,6 мільярда доларів упродовж наступних 12 місяців.

