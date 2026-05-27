Прибыль Xiaomi существенно упала из-за дефицита чипов памяти и затрат на электромобили.

Китайская корпорация Xiaomi Corp. зафиксировала резкое падение квартальной прибыли, которое оказалось значительно хуже ожиданий рынка. Причиной финансовых проблем стало стремительное удорожание микросхем памяти, что нанесло тяжелый удар по ее ключевому смартфоновому бизнесу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По итогам первых трех месяцев 2026 года чистая прибыль Xiaomi обвалилась на 57% — до 4,72 миллиарда юаней (около 695 миллионов долларов). Выручка компании сократилась на 11% (до 99 миллиардов юаней), продемонстрировав падение впервые за последние три года.

Почему дорожает память и куда уходят деньги компании

Xiaomi стала главной жертвой глобального дефицита компонентов среди мировых производителей смартфонов. Ведущие поставщики микросхем, такие как Samsung Electronics и SK Hynix переориентировали свои заводы на выпуск передовой памяти для искусственного интеллекта и дата-центров. Поэтому возник дефицит обычной памяти для гаджетов, а ее стоимость взлетела.

Главные факторы давления на бизнес Xiaomi:

Смена стратегии в смартфонах: по данным аналитиков IDC, мировые поставки смартфонов Xiaomi в первом квартале упали на 19%. Компания сознательно сократила выпуск бюджетных моделей, поскольку при нынешних ценах на чипы они стали нерентабельными и начала поднимать среднюю стоимость своих устройств.

Ущерб от электромобилей: масштабный запуск собственного автомобильного бизнеса, инициированный основателем Лей Цзюнем, продолжает изымать ресурсы. Подразделение, занимающееся электрокарами (EV) и искусственным интеллектом, зафиксировало ущерб в размере 3,1 миллиарда юаней в квартал из-за жесткой ценовой войны на рынке Китая.

Сокращения госсубсидий: продажи бытовой техники и "умных" устройств бренда в КНР также замедлились после того, как правительство сократило программы финансового стимулирования для покупателей.

Чтобы поддержать собственные акции, упавшие вдвое по сравнению со своим историческим максимумом, Xiaomi объявила о масштабной программе обратного выкупа (buyback) своих ценных бумаг на сумму до 2,6 миллиарда долларов в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, в марте стало известно, что Xiaomi готовит к запуску новый ноутбук Book Pro 14. Выход этого премиального устройства должен усилить позиции бренда в компьютерном секторе, где маржинальность выше по сравнению с бюджетными мобильными телефонами, пострадавшими от кризиса полупроводников.