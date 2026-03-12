Xiaomi готовит к запуску новый ноутбук Book Pro 14 – первый за три года

Компания Xiaomi анонсировала свой новый ноутбук Xiaomi Book Pro 14, который станет первым устройством бренда в этом сегменте через три года после выхода Xiaomi Book 14 в 2023 году. Запуск новинки готовится на китайском рынке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Gizmochina .

Согласно тизерным изображениям компании, ноутбук будет доступен в трех цветах: туманно-синем, белом и сером. Устройство обладает тонким металлическим дизайном и корпусом из магниевого сплава, изготовленным методом литья под давлением.

Нижняя часть выполнена из высокопрочного углеродного волокна, а опорная пластина клавиатуры получила более легкую конструкцию из титанового сплава. Благодаря этому вес ноутбука составляет всего около 1,08 кг.

За производительность будет отвечать новый процессор Intel Core Ultra X7 358H. Для его охлаждения производитель использовал большой модуль испарительной камеры площадью 10 000 мм2, а также бесшумный высокоскоростной вентилятор и трехмерную систему воздушного потока. По словам компании, подобная система позволяет поддерживать тепловой пакет до 50 Вт.

Ожидается, что ноутбук получит 14-дюймовый дисплей и будет доступен также в версии с процессором Intel Core Ultra 5 325. Этот чип изготовлен по технологическому процессу 18A, имеет конфигурацию из восьми ядер (4 производительных и 4 энергоэффективных), поддерживает 8 ГГ и может 4 потоков.

Старшая модель с процессором Core Ultra X7 358H будет иметь 16-ядерную архитектуру (4 продуктивных, 8 эффективных и 4 дополнительных ядра), частоту до 4,8 ГГц, 18 МБ кэша L3 и интегрированную графику Intel Radiant B390.

Что касается конфигураций памяти, то ожидаются варианты с 24 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, а также модель с 32 ГБ оперативной памяти с таким же накопителем.

Напомним, в прошлом году корпорация Xiaomi объявила о выпуске флагманского смартфона серии Xiaomi 17, конкурирующего с iPhone на рынке премиальных устройств. Новая линейка, включающая модели 17 Pro и 17 Pro Max, станет прямым продолжением серии 15, обходя поколение 16.