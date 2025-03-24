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Xiaomi привлечет более $5 млрд для расширения бизнеса и исследований
Китайская компания Xiaomi известна производством смартфонов и электромобилей, привлекает до $5,27 млрд путем размещения акций.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ по условиям соглашения.
Компания продает 750 миллионов акций класса B в диапазоне от 52,80 до 54,60 гонконгских долларов, что предусматривает скидку от 4,2 до 7,4% от цены закрытия на бирже Гонконга (57 гонконгских долларов в понедельник).
Средства, вырученные от размещения акций, пойдут на расширение бизнеса, инвестиции в исследования и разработку технологий, а также на общие корпоративные потребности.
На прошлой неделе Xiaomi сообщила о почти 50% росте доходов в четвертом квартале 2024 года и повысила целевой показатель поставок электромобилей в 2025 году с 300 000 до 350 000 единиц. Компания планирует значительное расширение своей торговой сети – в Китае откроют новые магазины, а в течение следующих пяти лет Xiaomi планирует запустить еще 10 000 магазинов Mi Home за рубежом.
Акции компании размещают Goldman Sachs, CICC и JPMorgan.
Продажа акций Xiaomi является частью общей тенденции активизации китайских компаний на рынке акционерного капитала. Общий объем эмиссии акций китайских фирм в первом квартале 2025 года достиг $16,8 млрд, что более чем вдвое превышает показатель в прошлом году.
Банкиры и аналитики объясняют такую активность ослаблением государственного контроля над технологическими компаниями в Китае и ростом доверия инвесторов после успешных размещений, таких как $5,59-миллиардный выпуск акций производителя электромобилей BYD и повышенного интереса к инновационным компаниям, в частности, разработчику искусственного интеллекта DeepSeek.
Стоит отметить, что в прошлом году Xiaomi зафиксировала самый быстрый рост доходов с 2021 года, в значительной степени благодаря успешному запуску своих первых электромобилей Xiaomi SU7 и восстановления мирового рынка смартфонов.