ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Авто
Дата публикации

Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в марте

Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в марте
Фото: ro.xiaomitoday.it

Китайский технологический гигант Xiaomi заявил, что уже в этом месяце начнет поставки своего первого электромобиля модели SU7, цена автомобиля будет объявлена 28 марта.

Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, Speed Ultra 7 (SU7) – это технология "суперелектродвигателя", которая способна разгоняться быстрее, чем некоторые электромобили Tesla и Porsche.

Компания планирует инвестировать 10 млрд долларов в автомобильный бизнес в течение следующих 10 лет и войти в пятерку крупнейших автопроизводителей в мире.

Как отметили в Xiaomi, автомобили, телефоны и другие устройства Xiaomi будут иметь общую операционную систему.

SU7 будет производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на заводе в Пекине, которое может производить до 200 тысяч автомобилей в год.

В компании заявили, что у них 59 магазинов в 29 городах по всей стране, которые готовы принимать заказы на электромобили.

После этого заявления акции Xiaomi подскочили более чем на 10% в Гонконге.

На фоне стагнации спроса на смартфоны Xiaomi пытается диверсифицировать свою деятельность за пределы основного бизнеса и развить направление электромобилей, о чем она впервые объявила в 2021 году.

Напомним, компания Tesla попытается выпустить свой электрический спортивный автомобиль Roadster в 2025 году.

Также Tesla готовится начать выпуск обновленной версии своего автомобиля Model Y со своего завода в Шанхае. Серийное производство обновленной модели Y может начаться в середине 2024 года.

Автор:
Светлана Манько