Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в марте

Китайский технологический гигант Xiaomi заявил, что уже в этом месяце начнет поставки своего первого электромобиля модели SU7, цена автомобиля будет объявлена 28 марта.

Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, Speed Ultra 7 (SU7) – это технология "суперелектродвигателя", которая способна разгоняться быстрее, чем некоторые электромобили Tesla и Porsche.

Компания планирует инвестировать 10 млрд долларов в автомобильный бизнес в течение следующих 10 лет и войти в пятерку крупнейших автопроизводителей в мире.

Как отметили в Xiaomi, автомобили, телефоны и другие устройства Xiaomi будут иметь общую операционную систему.

SU7 будет производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на заводе в Пекине, которое может производить до 200 тысяч автомобилей в год.

В компании заявили, что у них 59 магазинов в 29 городах по всей стране, которые готовы принимать заказы на электромобили.

После этого заявления акции Xiaomi подскочили более чем на 10% в Гонконге.

На фоне стагнации спроса на смартфоны Xiaomi пытается диверсифицировать свою деятельность за пределы основного бизнеса и развить направление электромобилей, о чем она впервые объявила в 2021 году.

Напомним, компания Tesla попытается выпустить свой электрический спортивный автомобиль Roadster в 2025 году.

Также Tesla готовится начать выпуск обновленной версии своего автомобиля Model Y со своего завода в Шанхае. Серийное производство обновленной модели Y может начаться в середине 2024 года.