Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в 2025 году

Компания Tesla постарается выпустить свой электрический спортивный автомобиль Roadster в 2025 году.

Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск, передает Reuters.

"Сегодня вечером мы радикально увеличили цели дизайна нового Tesla Roadster", – написал Маск в посте на X, добавив, что серийный дизайн Roadster будет завершен и представлен до конца 2024 года.

Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024

Отметим, что в конце 2017 года Tesla анонсировала Roadster – четырехместный автомобиль с батарейным питанием, который первоначально должен был быть выпущен в 2020 году.

В 2021 году Маск перенес запуск электромобиля на 2023 год, сославшись на узкие места в глобальной цепочке поставок.

А в 2023 году Маск заявил, что Tesla надеется начать производство своего давно отложенного электрического спорткара следующего поколения Roadster в следующем (2024) году.

Ранее сообщалось, что Tesla хочет начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием Redwood в середине 2025 года. Новый электрокар должен быть компактным кроссовером.

Электромобиль стоимостью $ 25 тыс.

В мае 2023 года Маск заявил, что Tesla работает над двумя новыми продуктами с потенциалом суммарных продаж 5 миллионов автомобилей в год.

"Как дизайн продуктов, так и технологии производства на голову превыше всего, что присутствует в отрасли", - сказал он на ежегодном собрании акционеров Tesla.

Согласно опубликованной в сентябре биографии Маска Уолтера Айзексона, Tesla планирует создать недорогое робототакси и электромобиль начального уровня стоимостью $25 тыс.

В 2022 году Маск заявил, что в 2024 году Tesla изготовит специальное беспилотное такси с футуристическим видом после того, как несколько раз не достигла своей цели достичь полной возможности самостоятельного управления.

В марте 2022 года он и другие руководители Tesla заявляли о планах сократить вдвое стоимость автомобилей следующего поколения, но не указали временные рамки для запуска.

Отметим, компания Tesla готовится начать выпуск обновленной версии своего автомобиля Model Y со своего завода в Шанхае. Серийное производство обновленной модели Y может начаться в середине 2024 года.

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