Компания Apple передумала создавать электромобиль после 10 лет усилий

Apple прекращает десятилетние усилия по созданию электромобиля, отказываясь от одного из самых амбициозных проектов в истории компании.

Об этом сообщил Bloomberg.

Apple объявила об этом во вторник почти двум тысячам сотрудников, привлеченных к проекту. Отмечается, что объявление не было публичным – о нем стало известно благодаря источникам внутри компании.

Решение о закрытии проекта поддержали главный операционный директор Джефф Уильямс и вице-президент Кевин Линч. Именно они сообщили работникам, что проект создания электромобиля начинает сворачиваться, и часть людей из команды будет переведена в подразделение ИИ под руководством исполнительного директора Джона Джаннандреа. Эти сотрудники сосредоточатся на проектах, связанных с генеративным искусственным интеллектом, которые становятся все более важным приоритетом для компании.

В команде Apple по созданию электромобиля также есть несколько сот инженеров и дизайнеров автомобилей. По информации от источника, вполне возможно, что они смогут подать заявку на работу в других проектах Apple, однако увольнения все равно ожидаются.

Решение окончательно свернуть проект стало для компании настоящей сенсацией, покончившей с многомиллиардным проектом под названием Project Titan, который должен был вывести Apple в совершенно новую индустрию. Технический гигант начал работу над автомобилем примерно в 2014 году, задумав полностью автономный электромобиль с напоминающим лимузин салоном и голосовой навигацией.

Но почти с самого начала проект столкнулся с трудностями: Apple несколько раз меняла руководство и стратегию команды. Линч и Уильямс возглавили это предприятие несколько лет назад после ухода Дуга Филда, который сейчас работает в Ford Motor Co.

Как пишет Bloomberg, совет директоров компании также был озабочен тем, что продолжает тратить сотни миллионов долларов в год на проект, который, возможно, никогда не увидит мир.

Окончательное решение о закрытии проекта было принято в последние недели.

Компания Apple и раньше отказывалась от проектов, в том числе от плана производства телевизоров, который отменили примерно в 2015 году. Но очень малое количество проектов длилось так долго, с привлечением такого количества сотрудников и с такими затратами.

Наконец, сосредоточиться на искусственном интеллекте может быть лучшим выбором, отмечают в заметке аналитики Bloomberg Intelligence Анураг Рана и Эндрю Жирар.

"Мы считаем, что решение Apple отказаться от электромобилей и переключить ресурсы на генеративный искусственный интеллект является хорошим стратегическим шагом ввиду долгосрочного потенциала доходности потоков доходов от искусственного интеллекта по сравнению с автомобилями", - отметили эксперты.

Отметим, что прежде, чем было объявлено о закрытии многострадального проекта Project Titan, ожидалось, что релиз электромобиля Apple состоится в 2028 году.

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