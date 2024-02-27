Компанія Apple передумала створювати електромобіль після 10 років зусиль

Apple припинила десятирічні зусилля зі створення електромобіля, відмовляючись від одного з найбільш амбітних проектів в історії компанії.

Про це повідомив Bloomberg.

Apple оголосила про це у вівторок майже двом тисячам співробітників, які були залучені до проєкту. Зазначається, що оголошення не було публічним – про нього стало відомо завдяки джерелам всередині компанії.

Рішення про закриття проєкту підтримали головний операційний директор Джефф Вільямс і віце-президент Кевін Лінч. Саме вони повідомили працівникам, що проєкт зі створення електромобіля починає згортатися, і частина людей з команди буде переведена у підрозділ ШІ під керівництвом виконавчого директора Джона Джаннандреа. Зазначається, що ці співробітники зосередяться на проєктах, пов'язаних з генеративним штучним інтелектом, які стають все більш важливим пріоритетом для компанії.

В команді Apple зі створення електромобіля також є кілька сотень інженерів та дизайнерів автомобілів. За інформацією від джерела, цілком можливо, що вони зможуть подати заявку на роботу у інших проєктах Apple, однак звільнення все одно очікуються.

Рішення остаточно згорнути проєкт стало для компанії справжньою сенсацією, що поклала край багатомільярдному проєкту під назвою Project Titan, який мав вивести Apple у зовсім нову індустрію. Технічний гігант розпочав роботу над автомобілем приблизно в 2014 році, задумавши повністю автономний електромобіль із салоном, що нагадує лімузин, та голосовою навігацією.

Але майже з самого початку проєкт зіткнувся з труднощами: Apple кілька разів змінювала керівництво та стратегію команди. Лінч та Вільямс очолили це підприємство кілька років тому — після звільнення Дуга Філда, який зараз працює у Ford Motor Co.

Як пише Bloomberg, рада директорів компанії також була стурбована тим, що продовжує витрачати сотні мільйонів доларів на рік на проєкт, який, можливо, ніколи не побачить світ.

Остаточне рішення про закриття проєкту було ухвалено в останні тижні.

Додамо, що компанія Apple і раніше відмовлялася від проєктів, у тому числі від плану виробництва телевізорів, який відмінили приблизно в 2015 році. Але дуже мала кількість проєктів тривала так довго, із залученням такої кількості співробітників і з такими витратами.

І, зрештою, зосередитися на штучному інтелекті може бути найкращим вибором, зазначають у замітці аналітики Bloomberg Intelligence Анураг Рана та Ендрю Жірар.

"Ми вважаємо, що рішення Apple відмовитися від електромобілів і переключити ресурси на генеративний штучний інтелект є хорошим стратегічним кроком з огляду на довгостроковий потенціал прибутковості потоків доходів від штучного інтелекту в порівнянні з автомобілями", - зазначили експерти.

Зазначимо, що до того, як було оголошено про закриття багатостраждального проєкту Project Titan, очікувалося, що реліз електромобіля Apple відбудеться у 2028 році.

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