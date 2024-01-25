Tesla планує виробляти доступний електромобіль Redwood: що відомо

Компанія Tesla хоче розпочати виробництво нового електромобіля для масового ринку під кодовою назвою "Redwood" у середині 2025 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Tesla працює над запуском автомобіля наступного покоління

Зазначається, що генеральний директор Tesla Ілон Маск підтвердив, що компанія планує розпочати виробництво електромобіля наступного покоління на заводі в Техасі у другій половині 2025 року.

За даними співрозмовників Reuters, новий електрокар — це компактний кросовер.

Як пише видання, Маск уже давно розпалює апетити шанувальників та інвесторів щодо доступних електромобілів і самокерованих роботаксі, які, як очікується, створюватимуться на більш дешевих електромобільних платформах нового покоління.

Ці моделі, включно з автомобілем вартістю 25 000 доларів США, дозволять Tesla конкурувати з дешевшими бензиновими автомобілями та зростаючою кількістю недорогих китайських електромобілів.

В останньому кварталі 2023 року китайський автовиробник BYD випередив Tesla як найкращого у світі виробника електромобілів.

"У 2024 році темпи зростання обсягу наших автомобілів можуть бути значно нижчими, ніж темпи зростання, досягнуті в 2023 році, оскільки наші команди працюють над запуском автомобіля наступного покоління на Gigafactory Texas", — йдеться в квартальному звіті Tesla.

Спочатку Маск пообіцяв побудувати автомобіль вартістю 25 000 доларів у 2020 році, пізніше він відклав цей план, а потім відродив його. Найдешевша пропозиція Tesla, седан Model 3, наразі має початкову ціну в США 38 990 доларів.

Минулого року Маск сказав, що він стурбований впливом високих процентних ставок на споживчий попит на дорогі товари, такі як автомобілі.

За словами двох співрозмовників видання, Tesla надіслала постачальникам "запити на пропозиції" та запрошення до участі в торгах на модель "Redwood", і прогнозувала щотижневий обсяг виробництва 10 000 автомобілів.

Електромобіль вартістю 25 000 доларів США

У травні Маск заявив, що Tesla працює над двома новими продуктами з потенціалом сумарних продажів 5 мільйонів автомобілів на рік.

"Як дизайн продуктів, так і технології виробництва на голову вище всього, що присутнє в галузі", — сказав він на щорічних зборах акціонерів Tesla.

Згідно з опублікованою у вересні біографією Маска Уолтера Айзексона, Tesla планує створити недороге робототаксі та електромобіль початкового рівня вартістю 25 000 доларів США.

У 2022 році Маск заявив, що в 2024 році Tesla виготовить спеціальне безпілотне таксі з футуристичним виглядом, після того, як кілька разів не досягла своєї мети досягти повної можливості самостійного керування.

У березні минулого року він та інші керівники Tesla заявляли про плани скоротити вдвічі вартість автомобілів наступного покоління, але не вказали часові рамки для запуску.

Зауважимо, компанія Tesla готується розпочати випуск оновленої версії своєї автівки Model Y зі свого заводу в Шанхаї. Серійне виробництво оновленої Model Y може розпочатися в середині 2024 року.

Нагадаємо, у липні Tesla представила для ринку США дешевші варіанти свого седана Model S і кросовера Model X із меншим запасом ходу. Вони коштують 78 490 і 88 490 доларів відповідно.