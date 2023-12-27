Tesla готується випустити оновлену Model Y із заводу в Китаї, – Bloomberg

Компанія Tesla готується розпочати випуск оновленої версії своєї автівки Model Y зі свого заводу в Шанхаї. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що американський виробник електромобілів проводить у Китаї відповідні підготовчі роботи. Серійне виробництво оновленої Model Y може розпочатися в середині 2024 року. Це відбувається на тлі зростаючої конкуренції в галузі.

За словами співрозмовників агентства, Model Y 2024 року матиме набагато більш значні зміни екстер’єру та інтер’єру, ніж крайнє оновлення автівки, яке було проведене в жовтні й торкнулося зовнішнього освітлення та дизайну колеса.

Model Y: плани з модернізації

Про те, що наступного року Tesla планує модернізувати Model Y, у березні повідомляло Reuters. Вказувалося, що зміни мають кодову назву Project Juniper.

Як писало агентство, оновлення Model Y, яка почала продаватися в 2020 році, торкнеться виробництва та постачання автівки, що зараз випускається зі всіх основних центрів Tesla: у США, Китаї та Німеччині.

Також було зазначено, що Tesla готова запропонувати нові версії своїх найбільш продаваних моделей протягом наступних двох років. Це має усунути тиск на компанію на ринках Китаю й США, та помітно перезавантажити автівки в умовах збільшення можливостей для покупців електромобілів.

Своєю чергою аналітик AutoPacific Ед Кім зауважував, що свіжість Model Y важливо підтримувати, адже це не лише лідер продажів Tesla, але й найбільш продаваний електромобіль у світі.

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