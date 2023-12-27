Tesla готовится выпустить обновленную Model Y с завода в Китае, – Bloomberg

Компания Tesla готовится начать выпуск обновленной версии своего автомобиля Model Y со своего завода в Шанхае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что американский производитель электромобилей проводит в Китае соответствующие подготовительные работы. Серийное производство обновленной модели Y может начаться в середине 2024 года. Это происходит на фоне растущей конкуренции в отрасли.

По словам собеседников агентства, Model Y 2024 будет иметь гораздо более значительные изменения экстерьера и интерьера, чем крайнее обновление автомобиля, которое было проведено в октябре и коснулось внешнего освещения и дизайна колеса.

Model Y: планы по модернизации

О том, что в следующем году Tesla планирует модернизировать Model Y, в марте сообщало Reuters. Указывалось, что изменения носят кодовое название Project Juniper.

Как писало агентство, обновление Model Y, впервые поступившей в продажу в 2020 году, коснется производства и поставки автомобиля, который сейчас выпускается из всех основных центров Tesla: в США, Китае и Германии.

Также было отмечено, что Tesla готова предложить новые версии своих наиболее продаваемых моделей в течение следующих двух лет. Это должно устранить давление на компанию на рынках Китая и США и заметно перезагрузить авто в условиях увеличения возможностей для покупателей электромобилей.

В свою очередь аналитик AutoPacific Эд Ким замечал, что свежесть Model Y важно поддерживать, ведь это не только лидер продаж Tesla, но и самый продаваемый электромобиль в мире.

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