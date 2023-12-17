Nissan будет продавать авто китайского производства во всем мире

Японская компания Nissan Motor будет экспортировать автомобили, разработанные и изготовленные в Китае, на мировые рынки. Об этом заявил вице-президент фирмы Масаши Мацуяма, передает Reuters.

Он отметил, что рассматривается возможность продавать существующие машины с двигателем внутреннего сгорания и будущие полностью электрические и гибридные автомобили во всем мире.

Как пишет Reuters, таким образом Nissan присоединяется к таким компаниям как Tesla, BMW и Ford, которые расширяют свой экспорт автомобилей, произведенных в Китае. Они делают это для уменьшения производственных затрат и увеличить использование мощностей своих заводов.

За первые 10 месяцев текущего года на Китай пришлось чуть больше пятой части мировых продаж Nissan, что на треть меньше аналогичного периода прошлого года.

В настоящее время японские автопроизводители сталкиваются с серьезной проблемой продаж в Китае из-за популярности отечественных брендов и жесткой ценовой конкуренции на фоне быстрого перехода на электромобили.

В следующем году Nissan планирует создать совместный исследовательский центр с ведущим китайским университетом Цинхуа. Он будет заниматься изучением и разработкой электромобилей, включая зарядную инфраструктуру и переработку аккумуляторов.

Nissan переходит на электрокары

Такие шаги Nissan объявляются на фоне масштабных планов компании касательно Европы, где к 2030 году фирма планирует предлагать только полностью электрические автомобили.

К концу десятилетия она планирует выпустить 19 новых моделей электрокров. Таким образом, Nissan пытается быстрее освоить сегмент, где доминируют новички, такие как Tesla.

Несколько недель назад стало известно, что фирма инвестирует 1,4 млрд долларов в производство электрических версий двух популярных кроссоверов на своем заводе в Великобритании.