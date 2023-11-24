Nissan будет производить две новые модели электромобилей в Британии

Компания Nissan инвестирует 1,4 млрд долларов в производство электрических версий двух популярных кроссоверов на своем заводе в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

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Японский автопроизводитель заявил, что его планы касательно электрических версий Qashqai и Juke нуждаются в инвестициях до 2 млрд фунтов стерлингов (2,5 млрд долларов) в третий завод по производству аккумуляторов в стране и инфраструктурные проекты.

В британском Сандерленде уже много лет производится электрическая модель Nissan Leaf, и компания будет продолжать производство.

Nissan переходит на электрокары

К 2030 году Nissan планирует предлагать в Европе только полностью электрические автомобили.

В начале этого года компания повысила свои цели в отношении моделей электромобилей, заявив, что к концу десятилетия 19 новых моделей. Nissan пытается быстрее освоить сегмент, где доминируют новички, такие как Tesla.

Говоря об инвестициях в Британии, генеральный директор автопроизводителя Макото Учида отметил, что появление электрических версий основных европейских моделей ускорит "новую эру для Nissan".