Где в Украине чаще всего покупают электромобили: ТОП-5 регионов

В октябре украинский автопарк пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Среди новых электромобилей самым популярным был Volkswagen ID.4.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

1. Львовская область – 692 ед. (93% б/у);

2. город Киев – 554 ед. (61% б/у);

3. Днепропетровская обл. – 348 ед. (78% б/у);

4. Киевская обл. – 299 ед. (66% б/у);

5. Винницкая обл. – 280 ед (88% подержанные).

Как отмечают в "Укравтопроме", в части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках остается Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

VOLKSWAGEN e-Golf – на Львовщине;

TESLA Model 3 – в Киеве и области;

NISSAN Leaf – на Днепропетровщине и Винницкой области.

Напомним, в октябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области.