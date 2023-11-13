Які авто обирають українці в залежності від регіону

У жовтні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% жовтневих продажів нових легковиків.

Так, за місяць кияни придбали 1986 нових авто.

Мешканці Дніпропетровщини купили 489 нових авто.

На Київщині було зареєстровано 485 од.

В Одеській області придбали 309 авто, а на Харківщині – 287 од.

Бестселером жовтня у столиці та в Харківській області став компактний кросовер RENAULT Duster.

Лідером ринку Дніпропетровщини був TOYOTA RAV-4.

Мешканці Київської та Одеської області частіше зупиняли свій вибір на електромобілі VOLKSWAGEN ID.4.

Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки TOYOTA.

Також український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 41% більше, ніж у жовтні 2022 року. Лідером серед вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf.

Джерело фото: ua.depositphotos.com