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Імпортовані авто з пробігом: яку марку українці обирають найчастіше
Український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 41% більше, ніж у жовтні 2022 року, і на 1% більше, ніж у попередньому місяці.
Про це пише профільна асоціація "Укравтопром".
Згідно з повідомленням, найбільше вживаних автомобілів купують саме з бензиновим двигуном – 44%. З дизельним – 31%; електромобілі – 17%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.
Лідером серед вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf. На другому місці – Renault Megane, на третьому – Skoda Octavia.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Найпопулярніші моделі місяця
За даними "Укравтопрому" до ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця також увійшли:
- Volkswagen Passat;
- Nissan Leaf;
- Volkswagen Tiguan;
- Tesla Model 3;
- Audi A4;
- Ford Focus;
- Nissan Qashqai.
Повідомляється, що середній вік вживаних машин, що у жовтні перереєструвалися на українські номери становить дев’ять з половиною років.
При цьому, з початку року в Україні було продано 169,3 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це - у 3,4 рази більше, ніж кількість проданих нових авто за той самий період.
Зазначимо, що український ринок вживаних автомобілів продовжує зростати. Це пов’язано з декількома факторами, зокрема:
- високою вартістю нових автомобілів;
- обмеженим асортиментом на ринку нових автомобілів;
- зростанням довіри до вживаних автомобілів.
Очікується, що тенденція до зростання ринку вживаних автомобілів в Україні збережеться в найближчі місяці.
Ринок нових авто у жовтні
Що стосується нових авто, то тут ситуація на ринку дещо інша, але домінувати продовжують також авто з бензиновим двигуном двигуном.
- автомобілі з бензиновими двигунами - 45% реєстрацій;
- дизельні авто – 20%;
- гібриди – 19%;
- електромобілі – 15%;
- автомобілі з ГБО – 1%.
Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку також належала бензиновим авто – 44%.
Джерело фото: ua.depositphotos.com