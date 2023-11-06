АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Транспорт
Дата публікації

Імпортовані авто з пробігом: яку марку українці обирають найчастіше

Імпортовані авто з пробігом: яку марку українці обирають найчастіше
Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 41% більше, ніж у жовтні 2022 року, і на 1% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це пише профільна асоціація "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, найбільше вживаних автомобілів купують саме з бензиновим двигуном – 44%. З дизельним – 31%; електромобілі – 17%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%. 

Лідером серед вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf. На другому місці – Renault Megane, на третьому – Skoda Octavia.

 Найпопулярніші моделі місяця

За даними "Укравтопрому" до ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця також увійшли:

  • Volkswagen Passat;
  • Nissan Leaf;
  • Volkswagen Tiguan;
  • Tesla Model 3;
  • Audi A4;
  • Ford Focus;
  • Nissan Qashqai.

Повідомляється, що середній вік вживаних машин, що у жовтні перереєструвалися  на українські номери становить дев’ять з половиною років.

При цьому, з початку року в Україні було продано 169,3 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це - у 3,4 рази більше, ніж кількість проданих нових авто за той самий період.

Зазначимо, що український ринок вживаних автомобілів продовжує зростати. Це пов’язано з декількома факторами, зокрема:

  • високою вартістю нових автомобілів;
  • обмеженим асортиментом на ринку нових автомобілів;
  • зростанням довіри до вживаних автомобілів.

Очікується, що тенденція до зростання ринку вживаних автомобілів в Україні збережеться в найближчі місяці.

Ринок нових авто у жовтні

Що стосується нових авто, то тут ситуація на ринку дещо інша, але домінувати продовжують також авто з бензиновим двигуном двигуном.

  • автомобілі з бензиновими двигунами - 45% реєстрацій; 
  • дизельні авто – 20%; 
  • гібриди – 19%; 
  • електромобілі – 15%; 
  • автомобілі з ГБО – 1%.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку також належала бензиновим авто – 44%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко