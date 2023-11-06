Імпортовані авто з пробігом: яку марку українці обирають найчастіше

Український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 41% більше, ніж у жовтні 2022 року, і на 1% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це пише профільна асоціація "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, найбільше вживаних автомобілів купують саме з бензиновим двигуном – 44%. З дизельним – 31%; електромобілі – 17%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

Лідером серед вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf. На другому місці – Renault Megane, на третьому – Skoda Octavia.

Найпопулярніші моделі місяця

За даними "Укравтопрому" до ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця також увійшли:

Volkswagen Passat;

Nissan Leaf;

Volkswagen Tiguan;

Tesla Model 3;

Audi A4;

Ford Focus;

Nissan Qashqai.

Повідомляється, що середній вік вживаних машин, що у жовтні перереєструвалися на українські номери становить дев’ять з половиною років.

При цьому, з початку року в Україні було продано 169,3 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це - у 3,4 рази більше, ніж кількість проданих нових авто за той самий період.

Зазначимо, що український ринок вживаних автомобілів продовжує зростати. Це пов’язано з декількома факторами, зокрема:

високою вартістю нових автомобілів;

обмеженим асортиментом на ринку нових автомобілів;

зростанням довіри до вживаних автомобілів.

Очікується, що тенденція до зростання ринку вживаних автомобілів в Україні збережеться в найближчі місяці.

Ринок нових авто у жовтні

Що стосується нових авто, то тут ситуація на ринку дещо інша, але домінувати продовжують також авто з бензиновим двигуном двигуном.

автомобілі з бензиновими двигунами - 45% реєстрацій;

дизельні авто – 20%;

гібриди – 19%;

електромобілі – 15%;

автомобілі з ГБО – 1%.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку також належала бензиновим авто – 44%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com