Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців: ТОП-5 моделей

З січня по вересень українці придбали майже 8,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став VOLKSWAGEN ID.4.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що протягом 9 місяців з Китаю було завезено 5,4 тисяч нових авто, а вживаних – 2,8 тисяч одиниць.

"Отже автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків", - зауважують в "Укравтопромі".

Там додають, що в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 2%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 80%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 9 місяців 2023 року:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 1738 од.;

2. DONG FENG/HONDA M-NV - 549 од.;

3. CHERY Tiggo 4 - 345 од.;

4. VOLKSWAGEN ID.6 - 336 од.;

5. HONDA E - 265 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 1080 од.;

2. DONG FENG/HONDA M-NV - 446 од.;

3.VOLKSWAGEN ID.6 - 208 од.;

4. HONDA E - 124 од.;

5. TESLA Model Y - 101 од.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 3,9 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,8 тис. машин придбали юрособи.